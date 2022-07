(Photo by Marc Piscotty/Getty Images)

( The Hill ) — Un proyecto de ley para restringir la propiedad privada de grandes felinos como leones, tigres y leopardos como mascotas y para criarlos fue aprobado el jueves por la Cámara de Representantes, marcando una victoria para los activistas por el bienestar animal y Carole Baskin del programa de Netflix “Tiger King”.

La Cámara aprobó el proyecto de ley 278-134, con todos los votos en contra de ser republicano y 63 republicanos uniéndose a los demócratas para votar a favor.

Ahora se dirige al Senado, donde los defensores del proyecto de ley creen que tiene la posibilidad de ser aprobado por consentimiento unánime . La Casa Blanca emitió el martes una declaración formal de apoyo al proyecto de ley, indicando que el presidente Biden lo convertirá en ley si llega a su escritorio. El proyecto de ley fue previamente aprobado por la Cámara en el último Congreso en diciembre de 2020, cuando había poco tiempo para que el Senado lo considerara.

El proyecto de ley fue apoyado no solo por grupos de bienestar animal, sino también por varias organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, como la Asociación Nacional del Sheriff.

Los grandes felinos mantenidos como mascotas se han visto con frecuencia sueltos, lo que representa un peligro para el público. El año pasado, un tigre en Houston, Texas, supuestamente escapó de la propiedad de sus dueños después de saltar una cerca. La policía tiene poca capacitación o habilidad sobre cómo tratar con animales salvajes sueltos, o si se enfrenta a uno mientras realiza otras actividades.

En un incidente de 2011 en Zanesville, Ohio, un hombre liberó alrededor de 50 animales exóticos de su colección, incluidos leones, tigres, osos y un babuino, poco antes de suicidarse. La policía, temiendo por la seguridad pública, disparó y mató a decenas de animales.

“He experimentado el peor de los casos de primera mano, y es una experiencia desgarradora pensar en tigres, leones y otros grandes felinos al acecho tan cerca de nuestros hogares y nuestras escuelas”, dijo el condado de Muskingum. El alguacil Matt Lutz, del área de Zanesville, dijo en un comunicado .

Según el proyecto de ley encabezado por los representantes Mike Quigley (D-Ill.) y Brian Fitzpatrick (R-Pa.), la posesión de grandes felinos y cruces se limitaría a santuarios de vida silvestre, universidades estatales y zoológicos certificados, y prohibiría la reproducción. los gatos, excepto por un zoológico certificado o un expositor de animales. Los que están en exhibición deben mantenerse al menos a 15 pies de distancia del público o construir una barrera permanente para evitar el contacto.

Los propietarios actuales de grandes felinos ahora que de otro modo estarían restringidos podrán mantenerlos, siempre que no críen, adquieran o vendan ninguna especie de vida silvestre prohibida; no permita el contacto directo entre los gatos y el público; y registre al gato en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. Eso eliminaría gradualmente la propiedad privada de los animales.

El proyecto de ley apuntaría a la industria de “acariciar cachorros” atacada por activistas de bienestar animal, en la que el público paga para jugar o tomarse fotos con cachorros de tigre u otros grandes felinos.

Muchos defensores del proyecto de ley, incluida la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos , han atribuido a la popularidad de la serie de Netflix “Tiger King” de 2020 el hecho de llamar la atención del público sobre la propiedad privada de los grandes felinos en los EE. UU. e impulsar el proyecto de ley. Una versión de la legislación se introdujo por primera vez hace una década.

“’Tiger King’ claramente ha puesto esto en el radar para todos”, dijo a The Hill a principios de esta semana el cabildero del bienestar animal Marty Irby, quien también es director ejecutivo de Animal Wellness Action. “Si no hubiéramos visto a COVID y ‘Tiger King’ salir al mismo tiempo cuando COVID golpeó por primera vez y tener una presencia tan abrumadora en todo el mundo, en realidad ni siquiera solo en los EE. UU., entonces probablemente no estaríamos donde estamos hoy. ”

Baskin, el fundador y director ejecutivo del centro de rescate de Florida Big Cat Rescue, se ha reunido con docenas de legisladores y oficinas sobre el proyecto de ley y se le ha visto con frecuencia en el Capitolio defendiendo el proyecto de ley.

“Cuidar a estos animales es un gasto enorme y el comportamiento imprudente impone una enorme responsabilidad financiera a largo plazo en los santuarios de animales”, dijo Baskin en un comunicado. “Ninguno de estos propietarios privados de grandes felinos se aferra a los animales por mucho tiempo, y eso significa que los entregan a grupos como Big Cat Rescue que tienen que acoger a estos animales traumatizados, a menudo muy enfermos”.

Aunque el proyecto de ley contó con un amplio apoyo republicano, algunos republicanos de la Cámara expresaron su oposición al proyecto de ley.

El representante Bruce Westerman (R-Ark.), miembro de alto rango del Comité de Recursos Naturales, argumentó que el proyecto de ley duplicaría los procesos federales y propuso otorgar al Departamento de Agricultura la autoridad para regular a los gatos en lugar del Departamento del Interior.

Varios otros republicanos argumentaron que la Cámara debería dedicar tiempo a abordar otros temas como la inflación o la frontera sur, y que la regulación de la propiedad privada de grandes felinos debería dejarse en manos de los estados.

Irby calificó las quejas sobre el tiempo dedicado al tema como “ridículas, en vista del hecho de que todos tuvieron mucho tiempo para practicar y dedicar recursos al Juego de Béisbol del Congreso esta semana, que realmente hace poco o nada para ayudar al pueblo estadounidense”.