Biden renuncia a viaje de Amtrak a Washington por temores de seguridad

WASHINGTON (AP) – El presidente electo Joe Biden ya no tomará un tren de Amtrak a Washington para su toma de posesión debido a preocupaciones de seguridad, dijo el miércoles una persona informada sobre la decisión a The Associated Press.

La decisión del presidente electo refleja las crecientes preocupaciones sobre las amenazas potenciales en el Capitolio y en todo Estados Unidos en el período previo a la inauguración de Biden el 20 de enero.

La seguridad en Washington ha aumentado considerablemente en preparación para la toma de posesión después de la violenta insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada por parte de los partidarios del presidente saliente Donald Trump, y el FBI advirtió durante el fin de semana sobre planes para protestas armadas en las 50 capitales de los estados y en Washington. , DC, en los días previos al evento.

La persona informada sobre la decisión de Biden habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos. La noticia fue reportada por primera vez por CNN.

La decisión de renunciar al viaje en tren de 90 minutos desde su ciudad natal de Wilmington, Delaware, a Washington probablemente no fue fácil para el presidente electo. La preferencia de Biden por viajar en tren durante sus 36 años de carrera en el Senado fue una parte tan central de su personalidad pública que viajó en Amtrak a casa en su último día como vicepresidente, y utilizó un viaje en tren por Ohio y Pensilvania durante la campaña presidencial como parte de un esfuerzo por atraer a los trabajadores manuales.

Biden se hizo conocido por viajar en tren desde sus primeros días en el Senado, cuando se propuso regresar a casa casi todas las noches para ayudar a criar a sus hijos pequeños después de que su esposa y su hija pequeña murieran en un accidente automovilístico en 1972. Su abrazo de Amtrak – y los amigos que hizo entre los conductores de trenes y el personal como un habitual – apareció en un cortometraje que se emitió durante la Convención Nacional Demócrata en agosto pasado.

El viaje en tren no es el único desarrollo relacionado con la seguridad que rodea a la inauguración.

El miércoles, Biden recibió una sesión informativa de funcionarios del FBI, el Servicio Secreto y su equipo de seguridad nacional sobre el potencial de violencia adicional en los próximos días.

“En la semana desde el ataque al Congreso por una turba que incluía terroristas domésticos y extremistas violentos, la nación ha seguido aprendiendo más sobre la amenaza a nuestra democracia y sobre el potencial de violencia adicional en los próximos días, tanto en la Capital Nacional Región y en ciudades de todo el país ”, según un comunicado del equipo de transición de Biden. “Este es un desafío que el presidente electo y su equipo se toman increíblemente en serio”.

En todo Washington, pero particularmente alrededor del Capitolio, el National Mall y algunos edificios federales cercanos, la seguridad ha aumentado considerablemente, con muros no escalables y puertas de metal erigidas, calles cerradas y un nuevo contingente de tropas de la Guardia Nacional acampando en el Capitolio.

