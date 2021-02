Biden dice que Trump 'errático' no debería recibir informes de inteligencia

WASHINGTON (AP) – El presidente Joe Biden dijo el viernes que el “comportamiento errático” de Donald Trump debería impedirle recibir informes de inteligencia clasificados, una cortesía que históricamente se ha concedido a los presidentes salientes.

Cuando se le preguntó en una entrevista con CBS News qué temía si Trump continuaba recibiendo los informes, Biden dijo que no quería “especular en voz alta”, pero dejó en claro que no quería que Trump siguiera recibiendo los informes.

“Simplemente creo que no es necesario que él tenga las reuniones informativas de inteligencia”, dijo Biden. “¿Qué valor tiene darle un informe de inteligencia? ¿Qué impacto tiene, aparte del hecho de que podría resbalar y decir algo? “

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a principios de esta semana que la cuestión de otorgar informes de inteligencia a Trump era “algo que se está revisando”.

Algunos legisladores demócratas, e incluso algunos exfuncionarios de la administración Trump, han cuestionado la sabiduría de permitir que Trump siga recibiendo información.

Susan Gordon, quien se desempeñó como subdirectora principal de inteligencia nacional durante la administración de Trump de 2017 a 2019, en un artículo de opinión del Washington Post el mes pasado instó a Biden a cortar a Trump.

“Su ‘perfil de seguridad’ posterior a la Casa Blanca, como les gusta llamarlo a los profesionales, es abrumador”, escribió Gordon días después de que una mafia pro Trump asediara el Capitolio de Estados Unidos mientras los legisladores buscaban certificar su derrota en las elecciones de noviembre pasado. “Cualquier ex presidente es por definición un objetivo y presenta algunos riesgos. Pero un ex presidente Trump, incluso antes de los eventos de la semana pasada, podría ser inusualmente vulnerable a los malos actores con malas intenciones “.

Dar o no a un ex presidente informes de inteligencia es una prerrogativa exclusiva del titular actual. Biden expresó su oposición a darle acceso a Trump a las reuniones informativas, ya que el segundo juicio político del ex presidente está programado para comenzar la próxima semana.

Biden, sin embargo, dijo el viernes que su vacilación en permitir que Trump acceda a la sesión informativa se debe al “comportamiento errático del expresidente no relacionado con la insurrección”.

Gordon también expresó su preocupación por los enredos comerciales de Trump. El magnate inmobiliario vio a su negocio fundar durante sus cuatro años en Washington y está abrumado por una deuda significativa, según se informa alrededor de $ 400 millones. Trump durante la campaña calificó su carga de deudas como un “maní” y dijo que no le debía dinero a Rusia.

“Trump tiene importantes enredos comerciales que involucran a entidades extranjeras”, escribió Gordon. “Muchas de estas relaciones comerciales actuales se encuentran en partes del mundo que son vulnerables a los servicios de inteligencia de otros estados-nación”.

El representante Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, también instó a Biden a interrumpir las sesiones informativas para Trump.

“No hay ninguna circunstancia en la que este presidente deba recibir otro informe de inteligencia”, dijo Schiff poco antes de que Trump terminara su mandato el mes pasado. “No creo que se le pueda confiar ahora y en el futuro”.