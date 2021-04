Biden anuncia un enorme plan de infraestructura para 'ganar el futuro'

PALO ALTO, California (NewsNation Now) - Facebook Inc eliminó de la página de Facebook de su nuera Lara Trump un video de una entrevista con el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien sigue excluido de la plataforma, confirmó a Reuters una portavoz de la compañía. Miércoles.

Lara Trump, quien está casada con el hijo del expresidente Eric y recientemente se unió a Fox News como colaboradora, había promovido una entrevista con Trump para su propio programa en línea "The Right View" en publicaciones de Instagram el martes.