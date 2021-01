Biden abre la ventana de 'Obamacare' para personas sin seguro mientras COVID hace estragos

WASHINGTON (AP) – El presidente Joe Biden ordenó el jueves la reapertura de los mercados de seguros de salud del gobierno para una ventana de registro especial, ofreciendo un refugio a los estadounidenses sin seguro, ya que la propagación de COVID-19 sigue siendo peligrosamente alta y las vacunas aún no están ampliamente disponibles.

Biden firmó una orden ejecutiva que ordena a los mercados de seguros CuidadoDeSalud.gov que acepten nuevas solicitudes de beneficios subsidiados, algo que la administración de Donald Trump se había negado a hacer. También dio instrucciones a su administración para que considerara revertir otras políticas de atención médica de Trump, incluidas las restricciones a la consejería sobre abortos y la imposición de requisitos laborales para las personas de bajos ingresos que reciben Medicaid.

“No hay nada nuevo que estemos haciendo aquí aparte de restaurar la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y restaurar Medicaid a la forma en que era antes de que Trump se convirtiera en presidente”, dijo Biden mientras firmaba las directivas en la Oficina Oval. Declaró que estaba revirtiendo “el ataque de mi predecesor a la salud de la mujer”.

Las acciones fueron solo los primeros pasos de Biden, quien prometió construir la ley de atención médica del ex presidente Barack Obama para lograr un objetivo de cobertura para todos. Si bien Biden rechaza la idea de un sistema administrado por el gobierno que el senador Bernie Sanders ha promovido en su propuesta de “Medicare para todos”, su enfoque más centrista requerirá la aceptación del Congreso. Pero la oposición al “Obamacare” es profunda entre los republicanos.

El impacto más concreto a corto plazo de las órdenes de Biden provendrá de la reapertura de los mercados de seguros HealthCare.gov, ya que la cobertura se ha reducido en la agitación económica de la pandemia del coronavirus. Esa es una acción ejecutiva y no se requiere legislación.

El nuevo “período de inscripción especial” comenzará el 15 de febrero y se extenderá hasta el 15 de mayo, dijo la Casa Blanca. Se combinará con una campaña promocional y un llamado a los estados que administran sus propios mercados de seguros para igualar la oportunidad de registro federal.

La administración de Biden tiene amplios recursos para el marketing, dijo Karen Pollitz, experta en seguros de salud de la Kaiser Family Foundation, que no es partidista. La fundación estima que la administración Trump dejó sin gastar alrededor de $ 1.2 mil millones en tarifas de usuario cobradas a las aseguradoras para ayudar a pagar el funcionamiento de los mercados.

“La razón por la que no se gastó es que la administración Trump dedicó su tiempo a los servicios de recorte de oficinas que apoyan la inscripción de consumidores”, dijo Pollitz. “Mientras tanto, los ingresos por tarifas de usuario estaban llegando, (pero) no se les permitía gastarlos en otra cosa que no fueran las operaciones del mercado”.

Creado bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible de la era de Obama, los mercados ofrecen cobertura subsidiada por los contribuyentes independientemente del historial médico de una persona o las condiciones preexistentes, incluido el COVID-19.

Biden también ordenó la revocación inmediata de una política federal que prohíbe a los contribuyentes la financiación de organizaciones sin fines de lucro de atención médica internacionales que promueven o brindan abortos. Conocida como la Política de la Ciudad de México , se puede activar o desactivar dependiendo de si los demócratas o los republicanos controlan la Casa Blanca. Los partidarios del derecho al aborto lo llaman la “regla de la mordaza global”.

La firma por parte del nuevo presidente de una creciente pila de órdenes ejecutivas está provocando cada vez más críticas de los republicanos y también de algunos de sus aliados, especialmente después de que los demócratas criticaron a Trump cuando actuó por su cuenta. El equipo de Biden dice que está buscando en el Congreso una legislación importante, pero siente que, mientras tanto, ciertas acciones son cruciales.

Algunas directivas que emitió el jueves podrían tardar meses en ejecutarse.

Instruyó al Departamento de Salud y Servicios Humanos a considerar la revocación de las regulaciones de Trump que prohíben a las clínicas de planificación familiar financiadas con fondos federales derivar mujeres a abortos.

El HHS también reexaminará una política de la administración Trump que permite a los estados imponer requisitos laborales como condición para que las personas de bajos ingresos obtengan seguro médico de Medicaid. Los requisitos laborales han sido bloqueados por los tribunales federales, que determinaron que llevaron a miles de personas a perder la cobertura y violaron el cargo legal de Medicaid de brindar servicios médicos. La Corte Suprema aceptó escuchar el asunto.

Y Biden ordenó al HHS que revisara las políticas de Trump que podrían socavar las protecciones para las personas con problemas de salud, como una regla que facilitó la venta de planes de seguro médico a corto plazo que no tienen que cubrir condiciones médicas preexistentes.

Tales cambios no pueden ocurrir de la noche a la mañana. La rescisión de una regulación federal requiere una nueva regulación, que debe seguir un proceso legal establecido que implica considerar diferentes lados de un problema.

El exasesor de políticas de salud de Trump, Brian Blase, dijo que la administración de Biden tiene que tener cuidado de no descartar algunas políticas destinadas a ayudar a las personas de clase media que no califican para la asistencia financiera bajo la ley de Obama.

“Los planes de Obamacare generalmente solo son atractivos para las personas que reciben grandes subsidios para comprarlos”, dijo Blase. Citó una política de Trump que permite a los empleadores proporcionar dinero libre de impuestos para que los trabajadores compren planes individuales.

Las acciones relacionadas con el aborto le dieron a Biden elogios inmediatos de los grupos de derechos de las mujeres, así como la condena de los conservadores sociales y religiosos. Con el presidente Trump, los opositores al aborto tuvieron rienda suelta para intentar reescribir la política federal, pero ahora el péndulo político ha retrocedido. Las restricciones de consejería sobre aborto de Trump llevaron a las afiliadas de Planned Parenthood a abandonar el programa federal de planificación familiar.

Biden hizo campaña para derogar las antiguas prohibiciones federales contra la financiación de los contribuyentes para la mayoría de los abortos, pero eso no formaba parte de las órdenes del jueves. Un cambio de esa magnitud a un grupo de leyes conocido como la Enmienda Hyde requeriría la aprobación del Congreso.

El candidato de Biden para secretario de salud, el fiscal general de California Xavier Becerra , aún no ha sido confirmado por el Senado, pero la Casa Blanca dijo que eso no impedirá que las agencias de salud se pongan inmediatamente a trabajar en las directivas del presidente.

La idea de reabrir los mercados de seguros médicos de Obamacare durante la pandemia ha tenido un amplio apoyo de organizaciones de consumidores, médicas y comerciales. El principal grupo comercial de aseguradoras, America’s Health Insurance Plans, aplaudió la medida de Biden.

A medida que el número de estadounidenses sin seguro creció debido a la pérdida de empleos en la pandemia, la administración Trump se resistió a los pedidos de reabrir HealthCare.gov. No derogar y reemplazar Obamacare fue una de las decepciones más amargas del ex presidente. Su administración continuó tratando de encontrar formas de limitar el programa o desentrañarlo por completo. Este año se espera una decisión de la Corte Suprema sobre el desafío legal final de Trump a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.

Los expertos coinciden en que el número de personas sin seguro ha aumentado debido a los despidos en la economía del coronavirus, pero las estimaciones autorizadas aguardan los estudios del gobierno para finales de este año. Si bien algunas estimaciones citan entre 5 y 10 millones de personas recién sin seguro médico, la Oficina de Presupuesto del Congreso, que no es partidista, dice que su análisis sugiere un número menor.

No obstante, la CBO proyecta que casi 32 millones de estadounidenses no tienen seguro y, de ellos, aproximadamente 2 de cada 3 son elegibles para algún tipo de cobertura subsidiada.

La ley de atención médica de la era de Obama cubre a más de 23 millones de personas a través de una combinación de seguros privados subsidiados vendidos en todos los estados y Medicaid ampliado adoptado por 38 estados.