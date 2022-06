WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema dijo el miércoles que un hombre armado que amenazó al juez Brett Kavanaugh fue arrestado cerca de la casa del juez en Maryland.

El hombre fue arrestado alrededor de la 1:50 am, dijo la portavoz de la corte, Patricia McCabe, en un correo electrónico.

El hombre de California, de unos 20 años, estaba armado con una pistola y un cuchillo, según un oficial de la ley. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, llegó en un taxi temprano en la mañana y les dijo a los agentes de la ley que quería matar a Kavanaugh, dijo el funcionario.

El funcionario no estaba autorizado a discutir públicamente los detalles de la investigación en curso y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

The Washington Post informó inicialmente del arresto, citando fuentes que dijeron que el hombre también llevaba herramientas para robar. Le dijo a la policía que estaba molesto por un borrador de opinión filtrado que sugería que la Corte está a punto de anular Roe v. Wade, el caso de aborto histórico de la Corte, informó el Post. También se dijo que estaba molesto por los recientes tiroteos masivos, según el periódico.

Los jueces han recibido seguridad las 24 horas en sus hogares en medio de preocupaciones sobre la violencia tras la decisión final de la corte.

Ha habido protestas en la casa de Kavanaugh en un suburbio de Maryland en las afueras del Distrito de Columbia, y en las casas de otros jueces, así como manifestaciones en la Corte, donde una valla de seguridad rodea el edificio y las calles cercanas han sido cerradas.