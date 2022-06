(NBC News) — Andrew Gillum, el excandidato demócrata de Florida que corrió en 2018 contra Ron DeSantis para ser gobernador del estado, les dijo a sus asociados que espera ser acusado en un tribunal federal tan pronto como hoy por presunto fraude relacionado con su campaña, reportó NBC News.

Los cargos exactos no están claros y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de Florida no confirmó ni negó los detalles sobre el caso penal contra Gillum. En una declaración escrita a NBC News, Gillum reconoció el caso pero dijo que tiene motivaciones políticas sin ofrecer detalles.

“He pasado los últimos 20 años de mi vida en el servicio público y sigo luchando por la gente”, dijo Gillum. “Todas las campañas que he realizado se han hecho con integridad. No se equivoquen, este caso no es legal, es político. A lo largo de mi carrera siempre he defendido a la gente de Florida y he dicho la verdad al poder. He tenido un objetivo en mi espalda desde que era alcalde de Tallahassee. Entonces no encontraron nada, y tengo plena confianza en que mi equipo legal probará mi inocencia ahora”.

