Policía: Mujer de Florida se hace pasar por marido muerto en mensajes de texto luego de enterrarlo bajo losa de hormigón

NUEVA YORK (AP) - Funcionarios de salud de Estados Unidos publicaron el viernes una controvertida guía sobre el coronavirus y dijeron que cualquier persona que haya estado en contacto cercano con una persona infectada debería hacerse la prueba.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades esencialmente volvieron a su guía de pruebas anterior, eliminando el lenguaje publicado el mes pasado que decía que las personas no necesitaban hacerse la prueba si no se sentían enfermas. Ese cambio había desencadenado una serie de críticas de expertos en salud que no podían comprender por qué la principal agencia de salud pública del país diría tal cosa en medio de la pandemia.