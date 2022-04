El video a continuación tiene contenido gráfico. Se recomienda discreción.

GRAND RAPIDS, Michigan (WOOD) — La policía de Grand Rapids, Michigan, publicó un video el miércoles que muestra a un oficial deteniendo a Patrick Lyoya y una larga pelea entre los dos que termina con el oficial disparando y matando a Lyoya.

El tiroteo ocurrió la mañana del 4 de abril en el lado sureste de la ciudad. GRPD dijo anteriormente que Lyoya, de 26 años, trató de huir de un oficial porque estaba preocupado por ser arrestado, después de lo cual hubo una “lucha prolongada”.

El Departamento de Policía de Grand Rapids mostró cuatro videos: de una cámara del tablero, una cámara corporal, una cámara del timbre y un teléfono celular. El video desenfocaba los rostros de los transeúntes, pero no el rostro de Lyoya ni el rostro del oficial.

GRPD dice que tiene nueve videos fuente, incluidos cuatro de la cámara del timbre. Su publicación del video acortó algunas de esas fuentes para no incluir las secuelas del tiroteo, que según el departamento “se hizo para acelerar su publicación pública en aras de la transparencia”.

Al abrir la conferencia de prensa de la ciudad el miércoles por la tarde, el administrador de la ciudad, Mark Washington, lo calificó como un “día triste para nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país”.

WOOD no está utilizando un video que muestre el momento de la muerte. Puedes ver la rueda de prensa completa del GRPD con el vídeo completo en el canal de YouTube de la ciudad.

La cámara del tablero y el video de la cámara corporal muestran que el oficial detuvo a Lyoya después de darse cuenta de que la placa del automóvil que conducía no coincidía con el vehículo. Tan pronto como detuvo a Lyoya, Lyoya salió del auto.

El oficial le dijo que volviera al auto, pero Lyoya no lo hizo. El oficial le preguntó si tenía licencia. Lyoya parecía confundido. El oficial le preguntó si hablaba inglés y Lyoya dijo que sí.

Cuando Lyoya se alejó, el oficial lo agarró. Siguió una larga lucha.

El oficial sacó una pistola eléctrica y su despliegue se puede escuchar en el video. No está claro si Lyoya fue golpeado por él.

El video de la cámara corporal también muestra a Lyoya agarrando la pistola paralizante. Winstrom dijo que el oficial y Lyoya parecieron luchar por el arma durante unos 90 segundos.

En el video, se puede escuchar al oficial diciéndole repetidamente a Lyoya que suelte la pistola paralizante.

El video del teléfono celular también muestra al oficial sacando su arma. Una vez más, le dice a Lyoya que suelte el aturdidor. Momentos después, se dispara un solo tiro.

El video muestra al oficial alejándose de Lyoya e informando del tiroteo por su radio.

Winstrom dijo que Lyoya recibió un disparo en la cabeza. Señaló que no tenía el informe completo de la autopsia, que aún no está hecho.

El jefe de GRPD, Eric Winstrom, señaló que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas y que la comprensión de los investigadores sobre lo que sucedió aún puede cambiar. También dijo que, en este momento, no está preparado para determinar si el oficial estaba justificado o si siguió la política del departamento. La única conclusión que sacaría fue que “lo ve como una tragedia”.

Winstrom sólo ha sido jefe de policía en Grand Rapids durante 37 días. Washington dijo que Winstrom es un experto en el uso de la fuerza y señaló que también es abogado, por lo que está posicionado para “encontrar respuestas, identificar responsabilidades y proponer mejoras”.

“Reconocemos que este es un proceso necesario. Pero la ciudad se ha comprometido a hacer las preguntas difíciles y responder esas preguntas y operar con total transparencia y responsabilidad para garantizar que prevalezca la justicia”, dijo Washington.

La Policía Estatal de Michigan está investigando el tiroteo, que es un procedimiento estándar cada vez que un oficial local usa fuerza letal. La agencia dijo el lunes que espera llevar su investigación al fiscal del condado de Kent para el final de la semana, aunque eso no está escrito en piedra. El fiscal no espera llegar a una decisión sobre si el uso de la fuerza del oficial estaba justificado o si los cargos son apropiados esta semana.

“Tras la publicación del video del Departamento de Policía de Grand Rapids relacionado con el tiroteo del Sr. Patrick Lyoya el 4 de abril en el que participó un oficial, una vez más le pido paciencia a la comunidad en este asunto. La investigación independiente de la Policía Estatal de Michigan sobre el incidente no está completa. Este es un incidente extremadamente crítico, y todos los involucrados en la investigación se lo están tomando muy en serio. La Policía del Estado de Michigan está haciendo todo lo posible para completar la investigación de manera oportuna, sin embargo, lleva tiempo recopilar cuidadosamente la evidencia. No tengo todas las pruebas para revisar No tengo la oportunidad de revisar un caso hasta que tenga todas las pruebas.

“Para brindar contexto, el Departamento del Sheriff del condado de Kent está investigando un incidente del 31 de marzo de 2022, donde, según los informes, un propietario disparó y mató a un intruso. Ese incidente ocurrió días antes de este, pero no hemos recibido los informes de esa investigación. Ofrezco este incidente para demostrar, una investigación exhaustiva lleva tiempo, estamos pidiendo que se dé el tiempo apropiado aquí.

“Es importante tener en cuenta que, si bien los videos publicados hoy son una prueba importante, no son toda la evidencia. Nuestra oficina nunca ha tomado, y no tomará, una decisión basada en evidencia parcial. Por ley, estamos estamos obligados a revisar todas las pruebas disponibles antes de considerar si se deben presentar cargos y, de ser así, cuáles deberían ser los cargos apropiados. Esta consideración cuidadosa de todas las pruebas es un paso muy importante en nuestro sistema de justicia penal.

“Una vez que la Policía del Estado de Michigan entregue la evidencia a nuestra oficina, comenzaremos una revisión exhaustiva. Ese proceso incluirá la revisión de todas las declaraciones de los testigos y todos los videos relacionados con este incidente, incluido el video de la cámara corporal, el video del automóvil , y cualquier video casero que pueda estar disponible.Además, como en todo caso de muerte, revisaremos los informes de autopsia y toxicología, el tráfico de radio y los informes de la escena del crimen.

“Como dije en una declaración anterior, tengo un objetivo, la búsqueda de la verdad, y estoy comprometido con eso. Debemos seguir las pautas legales y éticas para garantizar la integridad de este proceso. No podemos hacer nada hasta que la investigación esté completa. completo, y tenemos toda la información que necesitamos para tomar una decisión informada. Esto llevará tiempo y una vez más pido paciencia a la comunidad”.

El fiscal del condado de Kent Chris Becker