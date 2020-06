Planean en Tampa manifestaciones de ‘Back the Blue’ para apoyar a la policía

TAMPA (WFLA) – Varios grupos planean celebrar manifestaciones en apoyo de la aplicación de la ley el sábado.

Kristen Krutz organizó el evento de Tampa con varias otras mujeres. Dijo que tiene cuatro familiares que son policías, y que le preocupa cómo los están tratando en este momento.

“Apoyo la aplicación de la ley, pero nunca he estado involucrado en grandes eventos”, dijo Krutz. “Nunca publiqué en mi página de Facebook sobre este tema hasta que comenzaron los disturbios. Tengo mucho cuidado de diferenciar las dos cosas, entre protestas y disturbios, para mí son muy diferentes”.

Cientos de personas han respondido al evento para decir que van o están interesados, pero Krutz dijo que muchos más le han dicho que la apoyan, pero que están demasiado asustados para asistir por temor a una reacción violenta.

8 On Your Side habló con dos jóvenes de Tampa, J’Khari Wilson y Ahmed Osman, quienes dijeron que no apoyan el mensaje que Krutz está tratando de enviar.

“Nunca he tenido una buena interacción con la policía”, dijo Osman. “Entonces no, no apoyo a todas las fuerzas del orden”.

Wilson dijo que también es un mal momento.

“Si quieres sentarte allí y alabarlos cuando están equivocados, hay evidencia de que están equivocados, una y otra vez, todo el mundo no estaría clamando por injusticia si no hubiera es un problema “, dijo Wilson.

Los eventos ‘Back the Blue’ se llevarán a cabo en Tampa cerca de Hillsborough Community College a las 11 a.m.

