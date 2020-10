Petición para salvar la pizza mexicana de Taco Bell ahora tiene más de 80 mil firmas

TAMPA, Florida (WFLA) - El huracán Delta mantuvo la fuerza de Categoría 3 el viernes por la mañana mientras continuaba su caminata sobre el Golfo de México y hacia la costa norte del Golfo, pero se debilitó a una fuerte Categoría 2 el viernes por la tarde.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Delta tenía vientos máximos sostenidos de 120 mph a las 5 am ET. A las 11 am, se había debilitado ligeramente a vientos máximos sostenidos de 115 mph. Continuó debilitándose y fue degradado a Categoría 2 con vientos máximos sostenidos de 110 mph a las 2 pm ET.