Perú: Renuncia Canciller por recibir vacuna china en secreto

LAND O 'LAKES, Fla. (WFLA) - Las iglesias católicas en el área de Tampa Bay se están adaptando a la pandemia del coronavirus, trabajando para continuar la tradición de los "Viernes de pescado frito" durante la Cuaresma, pero haciéndolo de forma segura.

La Iglesia Católica Our Lady of the Rosary en Land O 'Lakes, ubicada en 2348 Collier Parkway, es una de esas iglesias. Se están adaptando al ofrecer solo comidas para llevar en la acera y la posibilidad de hacer pedidos en línea .