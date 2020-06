Pastor llama a 'sanar en nuestros corazones' en el mitin de paz de Lakeland

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

LAKELAND, Florida (WFLA) – Los líderes en Lakeland dicen que quieren que su ciudad sea un modelo para Estados Unidos, ya que cientos se reunieron para una manifestación de paz llena de fe.

“Nuestro latido es la paz en este momento. Vamos a juntar nuestras cabezas y corazones para la curación”, dijo el pastor Scott Thomas de Free Life Chapel.

El pastor Thomas es uno de los organizadores de la manifestación #OneHeart que tendrá lugar el jueves por la noche en Munn Park.

El pastor Thomas dice que la manifestación espera cientos de 25 iglesias en el área de Tampa Bay.

“Creo que necesita esto desesperadamente. Todos nuestros corazones están rotos. No conozco a nadie con quien he hablado que no haya sido herido por las cosas que se han dicho y hecho, cosas que estamos viendo en el medios de comunicación “, dijo el pastor Thomas a 8 On Your Side.

El evento comenzó a las 6:30 p.m.

“Hoy necesitamos saber que todavía hay un mensaje de esperanza. Vivimos en Estados Unidos”, dijo el pastor Thomas. “Podemos unirnos y estar uno al lado del otro, y trabajaremos lado a lado, sin importarnos quién reciba el crédito y encontrar algunas respuestas”.

Para Keiona Haggins, asistir a este mitin fue un llamado, uno que vino directamente del corazón. Ella quiere que sus tres hijos sientan la fuerza y la curación en su ciudad natal.

“Podríamos, por supuesto, dejar que se queden con la abuela, pero es muy importante que formen parte de la historia”, dijo Haggins. “Vamos a impulsar algunas cosas. Soy muy optimista y espero que esto esté sucediendo”.











El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, le dice a 8 On Your Side que está orgulloso de su condado y de las personas que viven aquí y dice que para lograr la paz, este país debe ser de mente abierta, dispuesto a hablar … y lo más importante, dispuesto a escucha.

“Nunca podemos aceptar que sucedan cosas malas, nunca podemos poner excusas, siempre tenemos que avanzar con la comunidad en mente. Hacemos eso aquí, y tenemos que seguir haciéndolo aquí en el condado de Polk”. Dijo el sheriff Judd.

Un foro comunitario sobre relaciones raciales se llevará a cabo en el Centro de Financiación RP el lunes 29 de junio a las 6 pm