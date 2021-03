Pareja varada en Cuba navegando de regreso a los Estados Unidos, Gracias al visor 8 On Your Side

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Matt Gilbert y su novia Donna Sellinger no podrían estar más felices.

Cuando 8 On Your Side te presentó por primera vez a la pareja el miércoles cuando pensaban que estaban varados en Cuba indefinidamente. Un espectador vio la historia y llamó a su amigo, Chris Webster, un capitán de un velero que estaba atracado en La Habana.

Webster estaba feliz de ayudar. “Mi gran amigo Herman Bips del club de yates de las Islas Davis se puso en contacto conmigo. Sabía que yo estaba aquí y sabía que estaría disponible para ayudar, así que todo está bien”, dijo Webster. “Esta gente agradable que tenemos todos nos juntamos y ayudamos a la gente”.

La pareja planeaba volar de regreso a los estados la próxima semana hasta que JetBlue canceló su vuelo para el 19 de marzo y lo reprogramó para el 16 de abril. La aerolínea explicó que las cancelaciones se deben a restricciones impuestas por el gobierno cubano.

Gilbert dice que la pareja no planeó un mes más en un país extranjero. “Eventualmente nos quedaremos sin dinero y nuestras visas expirarán”, dijo Gilbert a través de Skype. También le preocupa quedarse en Cuba una vez que expiren sus visas.

“Cuando hablamos con los funcionarios de inmigración hace una semana, describieron nuestra vida en Cuba en términos bastante catastróficos. Cualquiera que tenga algo que ver contigo podría ser arrestado. Cualquiera que te dé una vivienda podría ser multado”, dijo Gilbert.

Gilbert divide su tiempo entre San Petersburgo, donde vive su madre, y Filadelfia. Sellinger vive a tiempo completo en Filadelfia. Se suponía que la pareja volaría a Ft. Lauderdale el día 19. Fue la primera etapa de su viaje a casa.

Ahora la pareja está lista para navegar de regreso a los Estados Unidos, partiendo de La Habana hacia Cayo Hueso el domingo por la mañana temprano.

“Lo que más nos inquietaba era la fecha de vencimiento de las visas”, dijo Matt Gilbert. “Así que esto se encarga de todo eso para que podamos ir de puerto a puerto y aterrizar en la tierra firme de Key West”.

Donna, la madre de Matt, se puso en contacto con 8 On Your Side cuando no sabía a quién más acudir.

“8 On Your Side, quiero decir que no tenía idea de qué tan rápido haces las cosas”, dijo Donna Gilbert. “Ninguno Ninguno.”

Matt Gilbert también está satisfecho con la rápida resolución. “Me alegra que mi mamá también los haya llamado a todos. Ha hecho toda la diferencia en el mundo. Quién sabía que 8 On Your Side era la solución a todos sus problemas”, dijo Matt Gilbert. “Tengo que mantenerlos a todos en la marcación rápida”.