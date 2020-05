Pareja de Tampa dice que dentro del Seminole Hard Rock Casino no están utilizando mascaras a pesar de las nuevas medidas de seguridad

TAMPA, Florida (WFLA) – Larry y Carol, que no querían usar sus apellidos en un informe 8 On Your Side, visitan el Seminole Hard Rock Casino en Tampa con bastante regularidad.

“Recibimos alrededor de dos o tres veces por semana”, dijo Carol.

La pareja de Tampa llegó el viernes pasado, un día después de la reapertura del popular casino con nuevas medidas de seguridad y salud COVID-19.

Explicaron que estaban consternados.

Después de caminar a través de un punto de control de temperatura en la entrada del casino, Larry dijo que notó que mucha gente se quitaba las máscaras o las cubiertas de la cara, necesarias para entrar.

“Estoy seguro de que otras personas sienten lo mismo que nosotros, cuando ven lo que está sucediendo allí. Especialmente cuando dicen que estás sano y salvo y que vamos a tomar muchas precauciones de seguridad”, dijo.

Le dijo a 8 On Your Side que no entiende por qué el casino implementó un requisito para cubrirse la cara, solo para no cumplirlo.

“Siempre uso mi máscara cuando entro en un edificio, y me la puedo quitar cuando salgo. Pero es más seguro, te estás protegiendo a ti mismo y a otras personas”, dijo Larry.

8 On Your Side fue invitado al casino el jueves pasado, donde los líderes del casino mostraron las diversas medidas de salud vigentes, desde estaciones de desinfección de manos hasta 850 señales alrededor del casino que fomentan el distanciamiento social.

Una declaración del casino envió la siguiente declaración a 8 On Your Side cuando se le preguntó sobre las preocupaciones de la pareja:

El equipo de Seminole Hard Rock se enfoca en la combinación de precauciones establecidas y se da cuenta de que las máscaras son una parte importante del programa. Les recordamos a los invitados que se requieren máscaras.

