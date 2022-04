TIJUANA ( Informe Fronterizo ) — Alrededor del 30 por ciento de las personas deportadas de EE.UU. a la ciudad de Tijuana son expandilleros, y los cárteles de droga literalmente esperan que pongan un pie en territorio mexicano para reclutarlos, dice Víctor Clark Alfaro, conferencista en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de San Diego.

“Los pandilleros saben usar armas, hablan inglés, tienen contacto con pandillas en Estados Unidos y no muestran miedo”, dijo Clark. “El único otro tipo de trabajo para ellos son los centros de llamadas, pero solo hay 12 de ellos en Tijuana, por lo que recurren al crimen organizado, que los necesita”.

Victor Clark Alfaro es director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana y profesor en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Estatal de San Diego . (Cortesía: SDSU)

Clark, quien es antropólogo de profesión, dijo que la mayoría de los pandilleros deportados tienen entre 25 y 35 años y han vivido al norte de la frontera la mayor parte de sus vidas.

“Es fácil distinguirlos por la forma en que caminan y sus tatuajes”, dijo. “Hay una cuarta economía que no está reconocida legalmente, pero crea muchos empleos y eso es el narcotráfico… es un mercado enorme porque hay más de 1.5 millones de adictos en este país y es un número que está creciendo debido al fentanilo”.

Clark dijo que algunos de los pandilleros saben cómo fabricar metanfetamina y otras drogas sintéticas y son reclutados para fabricarlas o simplemente van a trabajar como sicarios y asesinos.

“Todos estos pandilleros de la frontera sur son contratados por cárteles, y se dedican a violar mujeres, extorsionar, secuestrar a migrantes y pedir rescate a familias en Estados Unidos”, dijo. “Estos pandilleros que terminan en Tijuana y en todo México trabajando para carteles no se atreven a consolidarse e independizarse, los van a matar y no los van a ver peleando entre ellos protegiendo a sus ex pandillas”.

Clark Alfaro también es director del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana. Ha estado estudiando los patrones de contrabando de personas a través de la frontera entre Estados Unidos y México durante más de 20 años.