Padres del área de la bahía desplegados en primera línea como 'aldea' ayuda a cuidar a 3 niños en medio de una pandemia

PALM HARBOR, Florida (WFLA) – Dicen que se necesita una aldea para criar a un niño.

Eso es exactamente lo que está sucediendo para una familia en Palm Harbor, donde ambos padres están sirviendo a nuestro país en primera línea.

Christina Martínez trabaja como enfermera de traumatología mientras sirve como teniente en las reservas navales, y José Martínez trabaja como capitán en la Guardia Nacional.

Mientras se fueron, miembros de la familia y vecinos intervinieron para ayudar a cuidar a sus tres hijos.

Para Natalia, Nathaniel y Nicholas Martinez, estos últimos meses no han sido fáciles, extrañan a sus padres.

“Llora de noche que los extraña”, dijo Nathaniel, mirando a su hermano pequeño, Nicholas.

Los tres hermanos recuerdan el día en que sus padres se fueron, con destino a la línea del frente en las zonas más afectadas de Nueva York y Miami-Dade. Ambos reservistas fueron convocados para servir a nuestro condado.

“Creo que es realmente genial, y estoy pensando en ser como nuestra mamá y papá, y quiero ser como ellos”, dijo Nathaniel a 8 On Your Side. “Querían que nos portáramos bien y que no causáramos caos en la casa, de manera casual, y que seamos muy buenos porque se habrán ido por un tiempo”.

Tricia Kleinsorge es una amiga y vecina cercana que intervino rápidamente para ayudar.

“Mi corazón, dio un vuelco, estaba como oh Dios mío, dejando a tus bebés”, dijo Kleinsorge.

Ella también es madre y enfermera. “Estaba absolutamente como, qué quieres que haga, qué necesitas”, dijo Kleinsorge.

Tricia se une a dos abuelas, un tío, amigos y maestros para formar parte del Equipo Martínez. “Cualquier cosa que necesiten, si necesitan algo, estoy aquí”, nos dijo Kleinsorget.

Mientras 8 On Your Side hablaba con estos tres valientes jóvenes, su madre los sorprendió con una llamada de FaceTime, diciéndonos cuán orgullosa está.

“Los amo, estoy muy orgullosa de mis pequeños guerreros, porque eso es lo que son”, dijo la teniente Christina Martínez. “Están siendo valientes, pensativos el uno del otro mientras mamá y papá se alejan, sosteniendo el fuerte”.

Se espera que regrese pronto al Área de la Bahía, mientras su esposo continúa sirviendo en el sur de Florida.

