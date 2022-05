CINCINNATI ( WJW )– Los organizadores del Flying Pig Marathon están recibiendo mucha presión después de que un niño de 6 años corriera en el evento el domingo.

La edad mínima para la carrera de 26.2 millas en Cincinnati es de 18 años, pero la familia Crawford de Bellevue, Kentucky completó la carrera con su hijo de 6 años a cuestas. Es el primer maratón que toda la familia de ocho corre junta.

Los padres Ben y Kami Crawford, que documentan las aventuras de la familia en un canal de YouTube, defendieron su decisión y reconocieron sus métodos de crianza poco convencionales en una larga publicación de Facebook el martes.

“Nunca hemos obligado a ninguno de nuestros hijos a correr un maratón y ni siquiera podemos imaginar que eso sea factible desde el punto de vista práctico o emocional. Les hemos dado a todos nuestros hijos la opción para cada carrera. El año pasado, dos niños corrieron sin nosotros. En 9 años nos han otorgado un total de 53 medallas, en su mayoría a los niños. Este año, después de rogar por unirse a nosotros, permitimos que nuestro hijo de 6 años entrenara y lo intentara. Ambos padres le dieron un 50/50 de posibilidades de completarlo y estaban listos para desconectar en cualquier momento si lo solicitaba o si veíamos en riesgo su seguridad, le preguntamos en numerosas ocasiones si quería parar y fue MUY claro que su preferencia era continuar, no vimos ningún signo de agotamiento por calor o deshidratación y cumplió con su pedido de continuar”, escribieron.

Kara Goucher, dos veces atleta olímpica y medallista de plata en el Campeonato Mundial de 2007, estuvo entre los expertos que opinaron sobre la situación.

“No sé quién necesita escuchar esto, pero un niño de seis años no puede imaginar lo que un maratón le hará físicamente. Un niño de seis años no entiende qué es abrazar la miseria. Un niño de seis años que está “luchando físicamente” no entiende se dan cuenta de que tienen derecho a detenerse y deberían hacerlo”, dijo Goucher en su cuenta verificada de Twitter.

“No cuestiono la motivación ni digo que sea una mala crianza. Pero como atleta olímpico, te prometo que esto no es bueno para el niño. Los niños son niños. Déjalos correr, pero como padre debes proteger su crecimiento”. cuerpos y sus mentes jóvenes”, escribió Goucher.

El Flying Pig Marathon emitió una vaga declaración el martes:

“El Flying Pig Marathon se toma muy en serio la seguridad de todos los participantes. Recibimos numerosas solicitudes de adaptaciones especiales cada año y evaluamos cuidadosamente cada una. Nuestro objetivo es brindar una experiencia de carrera positiva para todos los participantes mientras los apoyamos a lo largo del recorrido. El Flying Pig Marathon se fundó con el ideal de albergar una experiencia de carrera en carretera de clase mundial y siempre se esforzará por hacerlo”.

WJW contactó a la presidenta y directora ejecutiva de Pig Works, Iris Bush, el jueves para obtener una declaración actualizada y no ha recibido respuesta.