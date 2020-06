Padres de Hillsborough molestos por planes del distrito para graduaciones en interiores y sin máscaras para el regreso a clases

CONDADO HILLSBOROUGH, Fla. (WFLA) – Muchos padres de estudiantes en el distrito escolar del condado de Hillsborough están molestos porque no se requieren máscaras para los estudiantes y maestros que regresan a las escuelas en el otoño, y en el plan del distrito para celebrar ceremonias de graduación en el interior. mes.

Docenas de padres comentaron en la transmisión en vivo de Facebook de la sesión de trabajo de Hillsborough el martes por la tarde, donde el superintendente Addison Davis revisó los planes preliminares para devolver a los más de 200,000 estudiantes del distrito a las escuelas en el otoño. Los planes también incluían opciones de aprendizaje virtual para estudiantes que necesitan o quieren quedarse en casa.

La Dra. Mary Anderson es profesora en la Universidad de Tampa y madre de tres niños en edad escolar en el sistema de Hillsborough. Ella entiende la ciencia y sabe que el riesgo de resultados graves del coronavirus para los niños es bajo, pero dijo que no se trata solo de los niños.

“Tal vez el niño de 11 años no se enfermará tanto”, dijo Anderson, “pero la abuela podría enfermarse mucho”. Entonces necesitamos proteger. Y también me preocupan los maestros “.

Según Stephanie Baxter-Jenkins, Directora Ejecutiva de la Asociación de Maestros de Aula de Hillsborough, los docentes podrían tener cierto poder de negociación cuando se trata de los requisitos para volver al trabajo.

Pero ella dice que muchos están preocupados por su seguridad y ansiosos por ver cuáles serán los requisitos finales. Si el 90-100% de los niños regresan a la escuela, será imposible el distanciamiento social, y eso podría ser preocupante.

“La realidad es que hay una escasez de maestros en Florida”, dijo Baxter-Jenkins. “Todos los años, en los últimos años, no tenemos suficientes maestros en los mejores días”.

“Entonces, lo que no queremos hacer es entrar en un escenario en el que no estamos tan seguros como podemos estar, y tenemos personas continuamente fuera durante dos semanas a la vez”, dijo Baxter-Jenkins. “Porque la realidad es que no tendremos suficientes personas para ocupar esos puestos”.

“Las escuelas son un escenario en el que la propagación de la comunidad, un evento de tipo ‘súper separador’, puede ocurrir en cualquier momento dado. Porque están encerrados y muy cerca”.

El superintendente Addison Davis, todavía en su primer año en el trabajo, le dijo a 8 On Your Side que el distrito está brindando opciones a los padres, para que puedan elegir el mejor curso para sus hijos.

Dijo que hacer cumplir una política de máscara no es factible.

“Si mandamos máscaras todos los días, ¿qué sucede si las pierden?” Dijo Davis. “¿Qué pasa si no quieren usarlos? ¿Qué pasa si un padre dice que no quiere que se los pongan? ¿Vamos a disciplinar al niño? Nuestro trabajo no es entrar en ese tipo de toma de decisiones”.

Anderson dijo que la opción de aprendizaje virtual que ofrece el distrito no funciona para ella o para muchas otras familias, porque ambos padres trabajan.

“Necesito que mis hijos vayan a la escuela, pero también quiero que estén a salvo”, dijo Anderson. “Ya soy un padre desconsolado. He perdido a un hijo antes en mi vida, y fue un porcentaje muy pequeño: la probabilidad de que se enfermara era de 1 en 100,000. Así que la idea de que 1 de cada 250 podría resultar en un muerte, esas no son las probabilidades que quiero tomar con mis hijos. En absoluto “.

Ella y otros padres que se acercaron a 8 On Your Side también están molestos porque Hillsborough planea celebrar ceremonias de graduación en el interior en el Salón de Exposiciones del Recinto Ferial del Estado de Florida.

El distrito envió una carta a los estudiantes el miércoles por la tarde con los detalles, que incluyen:

Mascaras requeridas

Estudiantes socialmente distanciados en el piso de la exposición

Dos invitados como máximo por estudiante, socialmente distanciados entre familias en los asientos de la grada superior

No hay asientos en las gradas inferiores

Limpieza entre ceremonias

Transmisión en vivo para aquellos que no pueden asistir

El plan podría cambiar “si continuamos viendo picos con COVID-19 en nuestra comunidad”

