Padres de Hillsborough Co. con estudiantes con necesidades especiales presionando para regresar a las aulas

CONDADO DE HILLSBOROUGH, Florida (WFLA) – Si bien muchos padres del condado de Hillsborough han expresado su preocupación por la reapertura de las escuelas, un grupo de padres con estudiantes con necesidades especiales dice que el aprendizaje en persona es la única opción para sus hijos.

Mientras la Junta Escolar del Condado de Hillsborough espera para votar sobre la decisión de traer a los estudiantes de vuelta al aula o para proporcionar un sistema de aprendizaje electrónico, Katie Beirne está luchando en nombre de la educación de su hijo.

Logan Beirne

El hijo de Beirne, Logan, tiene necesidades especiales, incluida la epilepsia. Bernie dice que el aprendizaje electrónico y el aprendizaje a distancia no son efectivos para su hija de 12 años.

“¿Cómo puedes hacer fisioterapia a través de Zoom? Es una broma. Tenemos derecho a que nuestros estudiantes obtengan una educación pública adecuada y gratuita y si no nos ofrecen la oportunidad de volver a la escuela … se quedarán atrás “, dijo Beirne. ‘Están discriminando, contra nuestros niños con necesidades especiales. Son niños increíbles y merecen la oportunidad de aprender “.





Beirne junto con otros padres preocupados ahora han formado un grupo de Facebook, ‘Intención en la escuela: grupo de apoyo para padres de Hillsborough’.

“Hay muchos maestros de ESC que saben que no pueden proporcionar servicios de IEP (planes de educación individualizados) a través de E-learning. Entonces, es un gran grupo de padres que están tratando de encontrar formas de hacer que se escuchen sus voces, porque sinceramente, es un poco aterrador hablar así, porque muchas veces parece que somos una minoría. Pero si observa los números y observa los resultados reales de las encuestas, la mayoría de los padres y maestros están dispuestos a enviar a sus hijos de regreso ”, dijo Beirne.

A principios de este mes, el Distrito Escolar del Condado de Hillsborough ordenó a los padres que llenaran una declaración de intenciones, preguntándoles si les gustaría que su hijo regresara a una clase tradicional de ladrillo y mortero, aprendizaje electrónico o escuela virtual.

Hasta el 20 de julio , la junta escolar había recibido un total de 110,418 respuestas.

Los resultados muestran que el 49.31% eligió el aprendizaje en el sitio para sus hijos. Poco más de la mitad de los padres eligieron el aprendizaje virtual o el aprendizaje electrónico para sus alumnos: el 41.94% seleccionó el aprendizaje electrónico mientras que el 8.75% eligió la escuela virtual.

Brooke Pellow

Jennifer Pellow está abogando por su hija de 10 años, Brooke.

Brooke nació prematuro 24 semanas y tiene parálisis cerebral, epilepsia y una discapacidad intelectual. Actualmente, sus requisitos de educación incluyen servicios de terapia física, ocupacional y del habla.

“Quiero que sepan que necesitan votar de una manera que represente a cada estudiante en el Condado de Hillsborough, no solo a los que se han quedado en casa como padres, que normalmente tienen cuerpos y cerebros en funcionamiento, todos deben ser considerados. Están dejando atrás a mucha gente “.





Pellow le dice a WFLA.com que también confía en que habrá suficientes medidas de seguridad si envía a Brooke al aula.

“Hubo problemas de seguridad antes de Coronavirus y habrá después de que desaparezca”, dijo Pellow. “No quiero que contraiga la gripe. No quiero que se vuelva COVIDA, pero estoy seguro de que con una máscara y con su pequeño tamaño de clase estará a salvo “.

William Spinks

Ed Spinks, un abogado, ahora se está centrando en la ley educativa y en lo que respecta a su hijo, William Spinks.

William es un niño de 9 años con síndrome de Down y, según su padre, William no tiene la capacidad de aprender en línea. Spinks declara específicamente que su hijo tiene problemas con la articulación del habla y señala que cuando interactúa con los maestros en línea, existe una barrera de comunicación.

“La ley sabe que una solución única para todos no funciona para nuestros niños con discapacidades”, dijo Spinks. “Intentar forzarlos a una caja y aprender de la misma manera que todos los demás lo lleva a la década de 1950 antes de que tuviéramos la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Antes teníamos la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades y antes de que dos escuelas recibieran el mandato de los IEP. Entonces, esta es solo una forma de hacer que los padres y los niños se sientan discriminados ”.

Isabella Smith

Para consternación de muchos, el distrito escolar del condado de Hillsborough planea reabrir las escuelas el 24 de agosto.

Varios miembros de la junta escolar de Hillsborough Coounty han expresado su preocupación por la salud del personal y los estudiantes si regresan a las aulas. Esperan que durante la próxima reunión de la junta otros miembros apoyen un plan de aprendizaje electrónico.

Kelly Smith, cuyo esposo enseña octavo grado en el distrito, dice que el aprendizaje electrónico es “simplemente ridículo”.

“Se está tomando una decisión para un grupo de estudiantes que tienen una gama tan diversa de habilidades”, dijo Smith.

Smith también tiene una creciente preocupación por el aprendizaje electrónico debido a su hija, Isabella.

Isabella es una sobreviviente de una lesión cerebral traumática y sufre de epilepsia y TDAH.

“Ella es lo más dulce, pero no puede sentarse, incluso, ya sabes, hablar con los maestros que ama más que nada y seguir las instrucciones, a menos que se le indique constantemente”, dijo Smith.

Entonces, ¿cuál es la solución para los Smith? Bueno, en resumen, no lo saben.

“No veo una respuesta para Isabella. No veo mucho que ella pueda hacer en términos de progreso. Ya ha retrocedido mayormente ”, dijo Smith. Es ridículo pensar que habremos terminado con esto en nueve semanas. Es aterrador ver lo que podría pasar si ella no recibe lo que me han dicho y lo que he visto que necesita específicamente “.

