Padre Pinellas asesinado enseñando a su hija a conducir

HILLSBOROUGH CO., Fla. (WFLA) - Una mujer de Tampa Bay quiere saber dónde están sus beneficios de desempleo, después de solicitar dos veces con el estado.

Al igual que muchas personas, ella escucha una cosa del Gobernador y ve algo diferente en el sitio web para solicitar beneficios de desempleo. Después de nueve semanas de no trabajar, recurrió a 8 On Your Side para mayor claridad.