Pacientes que tuvieron COVID-19 hace varios meses siguen en rehabilitación

Barcelona, España (AP)- Cuando Pablo Aguilar, de 56 años, dejó el hospital en el verano después de tres meses de lucha contra el COVID-19, sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo.

Pero cinco meses después de contraer el nuevo coronavirus, todavía tropieza cuando camina.

Pablo Aguilar, superviviente de COVID-19 y paciente de rehabilitación:

“La verdad es que estoy sorprendido porque pensé que en este momento estaría caminando mejor. Los efectos a largo plazo que han permanecido…. son tremendos. Me canso, tengo miedo de salir a la calle solo. Tengo un perro pequeño, sacar al perro me pareció una gran responsabilidad. No me atrevo.”

Los efectos a largo plazo de ALGUNOS pacientes graves de COVID-19 que estuvieron intubados y acostados durante tantas semanas son numerosos, incluyen fatiga, falta de aliento, dolor muscular, dolores de cabeza, mal equilibrio, pérdida de memoria y pérdida de cabello, entre otros.

hoy en día, Aguilar forma parte de un grupo de supervivientes de COVID-19 que participan en un programa de rehabilitación en el Hospital público de l’Esperanca de Barcelona.

La doctora Ester Marco, también tuvo COVID en la primavera, pero su rehabilitación fue rápida y ahora ha vuelto a trabajar.

Dra. Ester Marco, Hospital de L’Esperanca, Barcelona:

“Tenemos dos grandes grupos de pacientes, los pacientes que no están entrenados que se cansan y tienen dolores musculares y pueden sentir que se les acaba la respiración incluso cuando están descansando. Y luego tienes otro perfil de pacientes que tienen dificultad para tragar o dificultad para hablar. Esos son los dos grupos principales de pacientes”.

La pandemia puso patas arriba al hospital. Muchos trabajadores se contagiaron, como la enfermera Eulalia Canela, que sufre muchas secuelas y pasa muchas horas en el sofa descansado porque no tiene fuerza.

Eulalia Canela, enfermera superviviente de COVID-19 y paciente de rehabilitación:

“No puedes hacerlo (más actividad). Llega la hora de la cena y debes decirles a tus hijos: haz lo que puedas porque la madre no puede levantarse del sofá”.

Según la doctora Marco, entre 15 y 20% de los pacientes de COVID-19 que fueron hospitalizados terminarán necesitando una rehabilitación.

Pero todavía hay más preguntas que respuestas, y se siguen descubriendo nuevos efectos secundarios de COVID-19 conforme pasan los meses.