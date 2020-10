Paciente del COVID-19 del condado de Pasco habla sobre los síntomas persistentes después del virus

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Dado que los casos de coronavirus están aumentando en más de 40 estados, incluida Florida, 8 On Your Side está analizando más de cerca los efectos persistentes del COVID-19.

Gene DellaSala, de 47 años, es uno de los primeros pacientes confirmados con coronavirus en Tampa Bay. En realidad, es el paciente cero en el condado de Pasco.

“Me siento como si me despertara y me atropellara un auto”, dijo DellaSala sobre cómo se sintió en marzo.

Siete meses después de dar positivo por el virus, le dijo a 8 On Your Side que todavía no se siente al 100 por ciento.

“Voy a mi gimnasio tres veces a la semana, uso una máscara”, dijo DellaSala, “pero he oído hablar de personas que contraen infecciones secundarias o infecciones recurrentes y hasta ahora no he experimentado eso”.

En una entrevista conjunta con el especialista en enfermedades infecciosas Dr. John Greene del Moffitt Cancer Center, DellaSala describió sus síntomas persistentes.

“Me despierto muy fatigado”, dijo. “Definitivamente tengo más dolores corporales que hace un año”.

El Dr. Greene explicó que la fatiga y los dolores corporales son los dos efectos secundarios más comunes a largo plazo en los pacientes con COVID-19 seguidos de dificultad para respirar y dificultad para concentrarse.

“No es por el virus que todavía está en su cuerpo”, dijo el Dr. Greene. “En realidad, su sistema inmunológico todavía está en modo de reparación y está causando esta inflamación”.

El Dr. Greene dijo que otros síntomas a largo plazo pueden ser la incapacidad para hacer ejercicio, dolores de cabeza, problemas para dormir y ansiedad.

“Yo también tengo la niebla de la memoria”, dijo DellaSala. “Simplemente lo atribuí a no dormir lo suficiente porque tengo apnea del sueño, que es un problema subyacente antes del covid”.

El Dr. Greene señaló que los pacientes más enfermos que pasan días en el hospital tienen una mayor probabilidad de efectos a largo plazo en comparación con alguien como el paciente cero del condado de Pasco.

“Esa recuperación va a ser más larga y más difícil y no restarle importancia a la enfermedad de Gene, pero solo quiero darle un poco de aliento”, dijo el Dr. Greene.

“Gracias, eso es genial”, dijo DellaSala. “Soy muy afortunado, muy feliz por eso”.

Los expertos médicos dicen que el potencial de problemas persistentes después del COVID-19 solo se suma a por qué es importante que todos desaceleren la propagación del virus usando una máscara, lavándose las manos y evitando grandes multitudes.

El Departamento de Salud de Florida ha informado más de 10,000 nuevos casos de coronavirus desde el sábado.

Últimas noticias sobre Coronavirus: