Opiniones mezcladas sobre la reapertura de la playa de Pinellas

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Los propietarios y trabajadores de negocios de playa están encantados de que las playas finalmente se abran después de un cierre de más de un mes .

Woody Krueger es el gerente general de Pan Filos Beach Bar en Clearwater Beach.

Krueger dice que las empresas cerraron durante el crucial período de vacaciones de primavera. “Con todo el mundo cerrado aquí, con todos los hoteles cerrados, todos los restaurantes y bares y la gente de la hospitalidad hacen todo su dinero con propinas”, dijo Krueger. “Entonces quiero decir que han estado muriendo”.

La noticia de la reapertura viajó rápido en el condado de Pinellas. El alcalde de Clearwater y el jefe de policía de la ciudad sostuvieron una rápida conferencia de prensa cerca del muelle 60 para decirles a todos que esto no será gratuito para todos. La gente tendrá que seguir las reglas o tendrán que irse.

El jefe Daniel Slaughter dice que los oficiales estarán fuera de vigor, haciendo cumplir el distanciamiento social.

“Cuando tengamos personas que no entiendan o no quieran seguir las reglas, tendremos una conversación con ellos. Nos aseguraremos de que entiendan y trataremos de conseguirlos”. en cumplimiento “, dijo el Jefe Slaughter. “Y si no podemos cumplirlos, la expectativa es que salgan de la playa”.

Pero no todos están convencidos de que este sea el momento adecuado para una reapertura en todo el condado. El antiguo Comisionado del Condado, Ken Welch, fue el único que votó en contra del plan. Siente que es demasiado pronto.

“Mi temor es el cinco o diez por ciento de los malos actores que recrean el escenario de las vacaciones de primavera”, dijo el Comisionado Welch. “Sí tenemos el Día de los Caídos y esta propagación de la comunidad es un problema grave”.

El comisionado Welch dice que también se discutió sobre tener que cerrar las playas nuevamente si las cosas no salen bien.

“¿Qué pasa si vemos un pico?” preguntó el Comisionado Welch. “Si vemos un comportamiento que el sheriff no puede regular. Tenemos 35 millas de playa en el condado de Pinellas”.

LATEST ON THE CORONAVIRUS PANDEMIC: