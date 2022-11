EAGLE PASS, Texas ( Informe fronterizo ) — El sol caía con fuerza sobre el grupo de estudiantes de antropología de la Universidad Estatal de Texas mientras cavaban pies debajo de la tierra blanda el sábado en el cementerio del condado de Maverick.

Usando paletas y llanas manuales, les tomó seis horas desenterrar los restos de dos migrantes no identificados que fueron enterrados a principios de septiembre, probablemente víctimas de las inundaciones cuando el Río Bravo creció debido a las fuertes lluvias que caían sobre la región fronteriza.

Con sumo cuidado, el equipo de mujeres usó cuerdas y poleas improvisadas para levantar los restos hinchados y pesados de las profundidades de la tumba. Se necesitaron cuatro de ellas para llevar los cuerpos a una tienda cercana donde se llevaría a cabo un examen inicial.

Una retroexcavadora removió tierra el sábado 12 de noviembre de 2022, mientras un equipo de la Operación Identificación de la Universidad Estatal de Texas desenterraba restos de migrantes para ayudar a identificar los cuerpos del cementerio del condado de Maverick. (Sandra Sánchez/Informe Fronterizo)

“Aquí podría haber de 20 a 30 o más”, dijo la Dra. Kate Spradley, profesora de antropología en la Universidad Estatal de Texas y directora del programa Operación Identificación de la universidad, mientras miraba por encima del pozo de tierra gigante que representaba horas de sudor y trabajo por sus alumnos.

Spradley le dio a Border Report acceso sin restricciones al área durante la excavación de un día el sábado.

Fue el tercer día de exhumaciones del grupo a solo millas de la frontera entre Texas y México en este condado rural fronterizo, que se vio abrumado por las lluvias otoñales y el aumento de las muertes de migrantes cuando los solicitantes de asilo intentaban atravesar el peligroso Río Grande, muchos de los cuales no lo lograban. .

Después de tres días, habían desenterrado siete restos de migrantes. Pero creen que podría haber más de 100 personas no identificadas en el cementerio del condado de Maverick desde 1985, dijo Spradley.

“Esta es una exhumación preliminar. Estamos averiguando qué está pasando aquí y cómo funcionan las cosas y nos gustaría volver para una exhumación más grande en un futuro cercano”, dijo a Border Report.

Estudiantes de antropología de la Universidad Estatal de Texas ayudaron a recuperar restos de migrantes no identificados del cementerio del condado de Maverick en Eagle Pass, Texas, el sábado 12 de noviembre de 2022. (Sandra Sanchez/Border Report Photos)

Este condado de solo 58,000 habitantes limita con Piedras Negras, México, que actualmente es una de las áreas más populares para el cruce de migrantes a lo largo de toda la frontera suroeste. Es parte del Sector Del Río de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., que en el año fiscal 2022 superó al Valle del Río Grande del sur de Texas como el lugar número uno para encuentros de migrantes en la frontera de EE. UU. con México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Con ese sorteo también se produjo un aumento masivo en las muertes de migrantes, informan las autoridades locales.

En un momento, el Departamento del Sheriff del Condado de Maverick estaba apilando cuerpos de inmigrantes no identificados en un remolque al norte de Eagle Pass hasta que pudieran encontrar una manera de analizarlos. Muchos cuerpos fueron enterrados en el cementerio del condado de Maverick, en la ciudad, que es donde el equipo de Spradley ha estado excavando.

La Dra. Kate Spradley es profesora de antropología en la Universidad Estatal de Texas y dirige la Operación Identificación. Ayudó a recuperar siete restos de migrantes con su equipo de estudiantes en Eagle Pass, Texas, de jueves a sábado. (Foto de Sandra Sanchez/Border Report)

Ella dijo que según sus registros y los registros del condado, podría haber más de 130 personas enterradas en el cementerio que necesitan un análisis de identificación para tratar de encontrar a sus familias.

“El condado de Maverick pasó de experimentar una a dos muertes por año y luego, de repente, tuvieron 30 muertes por año. Eso es realmente un desastre masivo abrumador y, por lo general, es muy difícil lidiar con esa situación”, dijo Spradley. “Esta gran cantidad de muertes en estos condados fronterizos no se reconocen como un desastre masivo. Si existieran, habría recursos desplegados aquí para ayudar al condado”.

Al condado le cuesta entre $1,500 y $2,000 enterrar a un migrante indigente o no identificado. Hubo tantos solicitantes de asilo que murieron que los colocaron en un área en la esquina trasera del cementerio y marcaron las tumbas con tubos de PVC.

Tubos de PVC y marcadores de “John Doe” marcaron la ubicación de los migrantes no identificados que fueron enterrados en el cementerio del condado de Maverick en Eagle Pass, Texas. (Sandra Sánchez/Informe Fronterizo)

Spradley dijo que su organización había sido financiada a través de fondos estatales de seguridad fronteriza, pero el gobernador Greg Abbott movió dinero para apoyar su iniciativa de seguridad fronteriza Operation Lone Star y dijo que su financiación se agotó al comienzo del año fiscal 2023, que comenzó en octubre. 1.

La excavación de tres días costó alrededor de $ 13,000, dijo Spradley, y cuando su organización sin fines de lucro se quedó sin fondos, el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas sin fines de lucro estuvo presente y le dijo a Border Report que donarían dinero para compensar los costos de excavación.

La Operación Identificación comenzó en 2013 y desde entonces ha liderado ocho proyectos de exhumación a lo largo de la frontera, la mayoría en el Valle del Río Grande, dijo. Esta fue la primera vez que trabajaron en el condado de Maverick.

Un juez de paz aprobó las exhumaciones porque, según la ley federal, el ADN de los restos no identificados debe enviarse al sistema de Índice Combinado de ADN del FBI, llamado CODIS.

La ropa de los recuperados, así como cualquier tatuaje, marca u otro factor de identificación, se utilizaría en el análisis, dijo.

“Lo enviaremos a CODIS. Enviaremos a otros laboratorios de ADN y trabajaremos en colaboración para establecer identificaciones”, dijo Spradley.

Shelby Garza, estudiante de doctorado en el departamento de antropología aplicada de la universidad, fue la líder del equipo de excavación del sábado y dijo que ayudar a las familias a encontrar a sus seres queridos perdidos es importante para ella.

Shelby Garza, Ph.D. de la Universidad Estatal de Texas. candidato en antropología, fue el líder del equipo el sábado 12 de noviembre de 2022 para una excavación de restos de migrantes no identificados en el condado de Maverick, Texas. (Sandra Sánchez/Informe Fronterizo)

“Para mí, ese es el punto de lo que me llevó a este campo en primer lugar. Cada individuo tiene una familia, tiene a alguien en alguna parte. Necesitan ser repatriados”, dijo Garza. “Es un trabajo muy gratificante con la crisis humanitaria actual”.

El trabajo era lento y duro.

Los estudiantes cortaron la tierra húmeda, amontonando la tierra a un lado.

Los marcadores que llevan números entre “John M Doe” no siempre son precisos o coinciden con los cuerpos con los que están, dijo Spradley.

Toda el área olía a muerte y descomposición y el uso de máscaras no ayudaba a bloquear el olor o el duro ambiente en el que estaban trabajando.

Cualquier artículo encontrado fue catalogado y puesto en cubos.

Los excavadores tomaron fotografías y anotaron las coordenadas de GPS para marcar el lugar exacto donde se desenterraron los cuerpos.

Un estudiante de antropología de la Universidad Estatal de Texas trabaja en una fosa común el sábado 12 de noviembre de 2022 en el cementerio del condado de Maverick en Eagle Pass, Texas, para recuperar restos de migrantes no identificados. (Sandra Sánchez/Informe Fronterizo)

Mariah Moe tiene un doctorado. candidato en antropología aplicada cuya disertación consiste en mapear el cementerio del condado de Maverick para tratar de localizar restos de migrantes no identificados. Usando imágenes de drones, radar y otra tecnología, dice que ha visto varias secciones en el cementerio que cree que podrían albergar restos de migrantes.

Don White, un ayudante voluntario del Departamento del Sheriff del condado de Brooks, condujo casi 200 millas para ayudar al equipo. Con su arma de fuego en su costado, le dijo a Border Report que a veces las personas causan problemas pensando que el equipo está molestando innecesariamente las tumbas.

Don White es un ayudante voluntario del Departamento del Sheriff del condado de Brooks que ayuda a localizar a migrantes perdidos y restos de migrantes en el sur de Texas. (Sandra Sánchez/Informe Fronterizo)

Recorre la maleza remota y desolada en el condado de Brooks en busca de migrantes perdidos, a menudo se encuentra con sus restos descompuestos. Trabaja en estrecha colaboración con el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas y la Operación Identificación de Spradley para tratar de localizar a sus familias.

En lo que va del año, ha habido 82 inmigrantes que han muerto solo en el condado de Brooks. Pero los números del condado de Maverick están aumentando y ahora es un área en la que se están enfocando los antropólogos forenses.

“Odias perder a un ser querido y si no puedes recuperar a los seres queridos sin importar qué, entonces es un dolor profundo que tienes el resto de tu vida y si hago mi trabajo, la familia tendrá un cierre y obtendrá su ser amado de vuelta”, dijo White.

Dijo que está asombrado por el esfuerzo que estas mujeres pusieron en la recuperación de los restos, y agregó que se sentía honrado de ayudarlas el sábado.

“Todo el mundo tiene familia. El hecho de que crucen la frontera sin inspección no significa que no tengan familias que los cuiden. No significa que no tengan esposas, hermanos, hermanas y padres”, dijo a Border Report Eddie Canales, del Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, una organización sin fines de lucro .

Eddie Canales fundó el Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas, una organización sin fines de lucro, que está ayudando a pagar la excavación de restos de migrantes no identificados en el cementerio del condado de Maverick en Eagle Pass, Texas. (Sandra Sánchez/Informe Fronterizo)

“Recibimos llamadas desde Arizona de que la gente ha desaparecido, Arizona, hasta la frontera con Texas”, dijo.

Intentan determinar dónde podrían estar los migrantes (o sus restos) en función de dónde cruzaron la frontera, o dónde les dijeron a sus familias que planeaban cruzar.

“El esfuerzo humanitario es que hay dignidad en la muerte y la gente está haciendo ese esfuerzo para recuperar y repatriar a sus seres queridos. Es muy importante que la gente tenga un cierre”, dijo Canales.

Una rosa roja de plástico marca el lugar donde se desenterraron los restos de migrantes no identificados el sábado 12 de noviembre de 2022 en Eagle Pass, Texas, en el cementerio del condado de Maverick. (Sandra Sánchez/Informe Fronterizo)

Spradley dice que está ansiosa por regresar con su equipo a Eagle Pass una vez que confirmen las áreas que creen que deberían comenzar a excavar.

Los cuerpos recuperados el sábado fueron conducidos en un camión de regreso a su laboratorio en la Universidad Estatal de Texas, a unas 200 millas de distancia en San Marcos, Texas, donde serán analizados por completo.

Estos restos son nuevos y relativamente frescos, aún contienen tejido blando, como huellas dactilares, y espera que ayuden en el proceso de identificación. Sin embargo, advierte que podría llevar años lograr una coincidencia positiva. Y parte de eso dependerá de que las familias en otros países del mundo pasen por el proceso para denunciar la desaparición de sus seres queridos y busquen sus restos y los repatrien a sus países de origen.

“Creemos que trabajando en colaboración con el condado, trabajando con la Unidad de Migrantes Desaparecidos de la Patrulla Fronteriza, los jueces de paz y el alguacil, podemos averiguar la identidad de las personas aquí y, con suerte, enviarlas de regreso a sus familias”, dijo. .