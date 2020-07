Oficial de Tampa recibió una suspensión de una semana luego de una investigación sobre la muerte de un adolescente

Para subtítulos en Español has clic en la sección de ajustes

TAMPA (WFLA) – Un oficial de policía de Tampa recibió una suspensión de una semana después de no asegurar adecuadamente su arma de fuego en su casa.

Trágicamente, ese error condujo a la muerte de Bradley Hulett, de 15 años.

La familia del adolescente se reunió personalmente con el jefe de policía de Tampa, Brian Dugan, con respecto a la acción disciplinaria. El padre de Bradley Hulett, Brad Hulett, dice que está satisfecho con la investigación, pero el castigo nunca será suficiente.

“Escuche, Jefe Dugan, no hay nada que pueda hacer hoy a menos que haya traído a Bradley a esa habitación y no sea capaz de hacerlo. Sé que eso no va a suceder”, dijo Hulett.

Bradley, de 15 años, estaba en la casa del oficial de policía de Tampa, Edwin Pérez, en diciembre, solo una semana antes de Navidad.

Según una declaración jurada , el hijo del oficial abrió la cerradura de la habitación principal para usar el baño y descubrió el arma en una funda.

El hijo del oficial dijo que asumió que el arma estaba descargada ya que no había una revista en el arma cuando la encontraron, según el informe.

Según un informe de arresto, uno de los muchachos dijo: “Vamos a asustar a Bradley”, después de quitar el arma de la funda.

El tirador Christopher Bevan, de 15 años, fue acusado de homicidio involuntario con arma de fuego. Está siendo procesado como un adulto.

Mientras tanto, Pérez y su hijo han sido exonerados de cualquier irregularidad legal en este caso.

El padre de Bradley nos dice que su familia está trabajando actualmente en algo llamado Ley de Bradley con respecto al almacenamiento seguro de armas para que esta tragedia no le pase a nadie más.

