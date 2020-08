Oficial de recursos escolares de Pinellas niega acusaciones de abuso infantil

CONDADO DE PINELLAS, Florida (WFLA) – Las esposas actuales y anteriores del ayudante de la oficina del alguacil del condado de Pinellas, Timothy Crane, pidieron a los tribunales de los condados de Pinellas y Hillsborough que los protegieran.

En sus Peticiones de medidas cautelares para la protección contra la violencia doméstica presentadas en julio con una semana de diferencia, el diputado Crane fue acusado de abusar de las drogas, el alcohol y su hijo pequeño.

El diputado del condado de Pinellas, Timothy Crane, es un oficial de recursos escolares



La oficina del alguacil del condado de Pinellas le quitó las armas y, cuando Crane regresa de las vacaciones, la oficina del alguacil le dice a 8 On Your Side que planea reasignarlo a un puesto no policial.

Esto sigue a las medidas cautelares firmadas por dos jueces que prohíben el contacto con sus cónyuges anteriores y actuales.

Crane fue recientemente el oficial de recursos escolares en la escuela secundaria Palm Harbor.

“Pasará mucho tiempo antes de que tenga una placa”, dijo la esposa de Crane, Michelle Frome.

La esposa de Crane, Michelle, dijo a un tribunal que lo vio abusar de su propio hijo



Los registros judiciales muestran que la esposa de Crane, Michelle, lo acusa de abusar física y verbalmente y de amenazar con matar a su hijo pequeño.

“Comenzó a gritarle al oído y amenazó con golpearlo en la parte posterior de la cabeza con un bate de béisbol para que no tuviera que escucharlo llorar”, afirmó Frome. “Él está en el Equipo de Respuesta a Crisis, así que, como policía, su trabajo es reducir las situaciones”.

Según Frome, Crane sigue diciéndole que no le pasará nada.

“Hubo una vez que dijo que nunca le pasaría nada porque si algo pasaba, sería una oportunidad para que ellos (los abogados defensores) volvieran y apelaran algunos casos en los que tal vez trabajó antes, y eso crearía un gran lío. “, Recordó Frome.

Entonces Frome le contó a la madre del niño, la ex esposa de Crane, Samantha, lo que había presenciado.

“Es simplemente desgarrador”, dijo Samantha Crane con voz temblorosa. “Ella había sido testigo de muchos abusos que habían ocurrido, golpeándolo una y otra vez, tirándolo contra una puerta”.

La ex esposa de Crane, Samantha, pidió protección contra la violencia doméstica

Samantha Crane también presentó una petición de protección.

El abogado de Crane, Ben Stechschulte, envió a 8 On Your Side un correo electrónico que decía: “El ayudante Crane niega todas las acusaciones y no responderá a ninguna pregunta”.

Sin embargo, en una conversación telefónica que grabó mientras estaba en Georgia, el ayudante Crane no negó nada.

“Literalmente golpeaste su cuerpecito contra una puerta”, le dijo Frome a Crane. “Dijiste que lo golpearías en la espalda con una pelota de béisbol para no tener que escucharlo llorar. Le hiciste eso a tu propio hijo, ¿qué vas a hacerle al mío?”

“Porque el alcohol fue la causa de eso”, respondió el ayudante Crane.

“No estabas borracho esa noche”, replicó Frome.

“Sí, estuve borracho todas esas ocasiones”, dijo Crane.

Según la oficina del alguacil, las órdenes judiciales temporales prohíben la posesión de armas de fuego. Un portavoz le dijo a 8 On Your Side hasta que esas medidas cautelares se resuelvan en el tribunal y la oficina lleve a cabo una investigación interna, la oficina del alguacil no puede hablar de esto.

“Pienso en ello todo el tiempo, es solo un dolor que una madre nunca debería sentir”, agregó Samantha Crane. “Solo recuerdo haber llorado y mi hijo estaba en casa, mira y dice, ‘¿qué pasa, mami?'”

Muchos socorristas luchan con problemas de salud mental y la automedicación debido a lo que están expuestos en el trabajo. 8 On Your Side ayudó a promover la aprobación de una ley estatal que amplía los beneficios para ellos.

De especial preocupación, en este caso, es que este adjunto está capacitado en intervención en crisis y actualmente es un oficial de recursos escolares.

“No hay forma o forma en la que deba estar cerca de niños en el corto plazo, en la condición en que se encuentra”, agregó Frome.

Si sabe algo que cree que debería investigarse, llame a nuestra línea de ayuda 8 On Your Side al 1-800-338-080 o comuníquese con Steve Andrews en sandrews@wfla.com

ÚLTIMAS NOTICIAS: