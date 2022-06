GRAND RAPIDS, Michigan ( WOOD ) — El oficial que disparó y mató a Patrick Lyoya durante una parada de tráfico en Grand Rapids, Michigan, será acusado de asesinato en segundo grado.

El fiscal del condado de Kent, Chris Becker, anunció el jueves que su oficina había presentado cargos contra el oficial del Departamento de Policía de Grand Rapids, Chris Schurr, quien dijo que se entregó. Los registros en línea mostraron que estaba en la cárcel del condado de Calhoun.

Becker dijo que informó a la familia Lyoya en una llamada telefónica de su decisión antes de realizar una conferencia de prensa el jueves por la tarde en la sede del sexto distrito de la policía estatal de Michigan para hacer pública la acusación.

Imagen de archivo del oficial Chris Schurr (Cortesía GRPD/Facebook)

Becker dijo que un cargo por delito grave de armas de fuego no es viable en este caso porque la ley de Michigan impide que se use en casos en los que los oficiales usan fuerza letal.

El tiroteo ocurrió el 4 de abril.

El video publicado por GRPD muestra que el oficial Chris Schurr detuvo a Lyoya, Lyoya se escapó y hubo una lucha que incluyó a Lyoya agarrando la pistola eléctrica de Schurr.

Schurr, que estaba encima de Lyoya tratando de sujetarlo, le disparó a Lyoya en la nuca.

El tiroteo fue captado por la cámara de vigilancia de la casa y grabado por un transeúnte en un teléfono celular. Parte de la pelea entre Schurr y Lyoya fue grabada por la cámara del cuerpo de Schurr, pero esa cámara se apagó a la mitad del altercado.

MSP investigó el tiroteo por separado de GRPD, que es el protocolo estándar. Becker obtuvo la mayor parte de la investigación de MSP hace semanas, pero tuvo que esperar varias semanas más para obtener informes forenses adicionales del fabricante de la cámara corporal y la pistola paralizante del oficial.

Lyoya, de 26 años, era una refugiada de la República Democrática del Congo que llegó a Estados Unidos hace varios años. Tenía dos hijos.

Durante el anuncio del jueves, Becker agradeció a la familia Lyoya por “su tremenda paciencia y comprensión durante el desarrollo de este proceso”. Habló de las “emociones por las que deben estar pasando. Aprecio profundamente lo que han hecho… sus llamados a la paz y la calma”.

Becker dijo que consultó a expertos en uso de la fuerza al tomar su decisión. Pero dijo que los cargos no pretenden ser un mensaje para la policía.

“Nunca me gusta enviar mensajes con cargos”, dijo. “No estoy pensando que los oficiales del condado de Kent o cualquier oficial de policía en general pensaron que tenían una licencia para hacer algo como esto”.

Un cargo de asesinato en primer grado habría requerido premeditación, lo que, según Becker, no se aplica en este caso. Los elementos del asesinato en segundo grado requieren que hubo una muerte, que fue intencional y que no pudo justificarse por defensa propia.

Becker dijo que su oficina también consideró un cargo menor de homicidio involuntario, que un jurado podría considerar. Eso sería punible con hasta 15 años de prisión. Dijo el jueves que espera que la decisión ayude a aclarar el papel de la oficina del fiscal.

“Todo el mundo piensa que el fiscal es solo un brazo o una rama de la policía. No lo somos”, dijo Becker. “Somos nuestra propia entidad. Tenemos el deber de hacer cumplir la ley, ya sea a la policía o al público. Muy a menudo no estamos de acuerdo en los casos. No estamos de acuerdo en las cosas que suceden. Somos una entidad separada y nuestro deber es la seguridad pública. Trabajamos mucho con ellos, pero no para ellos, y creo que las fuerzas del orden del condado de Kent lo entienden. Entendemos eso.”

Becker dijo que él mismo se encargará de la acusación.

Los abogados de Lyoya reaccionan

Durante una conferencia de prensa en Detroit después de la decisión de Becker, el padre de Lyoya, Peter Lyoya, agradeció al fiscal y a quienes han apoyado a su familia.

“Mi corazón estaba realmente roto en estos últimos dos meses porque se dijeron muchas cosas. No estaba muy seguro de la verdad en mi cabeza, y estaba pensando que tal vez no había justicia en Estados Unidos”, dijo Peter Lyoya. “Patrick no va a volver. No lo vamos a volver a ver. Y decir que acusarán al oficial de policía, eso trae un poco de consuelo a nuestra familia”.

Sentado junto al padre de Lyoya, el abogado de la familia, Ven Johnson, elogió la decisión de acusar a Schurr.

“Espero que (Becker) y cualquiera entienda que los últimos dos meses se han sentido como una eternidad para la familia Lyoya”, dijo Johnson. “No pretendemos faltarle el respeto al tiempo que tomó, pero cuando un oficial de policía le dispara a su hijo en la nuca en el cumplimiento de su deber… para la familia, se sintió como una eternidad”.

También reconoció que el cargo no es garantía de una condena y dijo que estaba seguro de que el equipo de defensa de Schurr argumentaría defensa propia. Johnson dijo que había un “largo camino por delante” antes de que hubiera justicia.

Al aparecer en la conferencia de prensa a través de una videollamada, el famoso abogado de derechos civiles Ben Crump, quien también representa a la familia Lyoya, calificó los cargos como “más que apropiados”.

Dijo que la acusación muestra que lo que hizo Schurr “es incorrecto. Está mal.”

Si bien el camino hacia la justicia para Patrick y su familia acaba de comenzar, esta decisión es un paso crucial en la dirección correcta. El oficial Schurr debe rendir cuentas por su decisión de perseguir a Patrick desarmado, disparándole en la nuca y matándolo, nada más que por una parada de tráfico”. Abogado Ben Crump

Johnson preguntó por qué la grabación del incidente se apagó a la mitad. Dice que es escéptico de que los tres segundos de presión necesarios para apagar la cámara no hayan sido intencionales.

El comisionado del condado de Kent, Robert S. Womack, que ha estado trabajando con la familia Lyoya, cuestionó por qué el tiroteo fue capturado por una cámara Ring y el teléfono celular de un testigo, pero no por el equipo de video de la policía.

Johnson también dijo que la familia pediría formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue si se violaron los derechos civiles de Lyoya.

El sindicato de oficiales de policía que representa a Schurr dijo anteriormente en un comunicado que confiaba en que “una revisión exhaustiva de toda esta situación mostrará que un oficial de policía tiene el derecho legal de protegerse a sí mismo y a la comunidad en una situación peligrosa volátil como esta, en para regresar con su familia al final de su turno”.

Experto legal: cargo de asesinato en segundo grado ‘grande’

“Esto es significativo en varios niveles diferentes”, dice Mark Dotson, profesor de la Facultad de Derecho Cooley de la Universidad de Western Michigan. “Esto es grande. Esto es grande.”

Dijo que estaba sorprendido con la decisión, ya que los jefes de policía actuales y anteriores dijeron anteriormente que esperaban un cargo de homicidio involuntario.

El próximo obstáculo para el fiscal, dijo Dotson, será la selección del jurado. Tendrá que tratar de descartar a los posibles miembros del jurado a los que ya no les gustan los oficiales o que podrían estar relacionados con un oficial o que ya son deferentes.

“Creo que hay evidencia suficiente para respaldar el cargo de segundo grado y creo que él (el fiscal) debería poder llevar esa carga si finalmente llega a juicio”, dijo Dotson.

El jueves, la NAACP de Grand Rapids dijo que está de acuerdo con la decisión del fiscal y dijo en parte: “Ha habido demasiados incidentes en los que personas de color han sido asesinadas a manos de las fuerzas del orden, cuya principal prioridad debería ser proteger y servir a todos”. los ciudadanos.”

Grand Rapids NAACP dijo que espera que Schurr sea condenado.

“Aunque este es un paso en la dirección correcta, esperamos que todos los involucrados en esta próxima fase operen sin prejuicios y, en última instancia, el oficial Christopher Schurr sea condenado por sus atroces acciones”, dijo.

Los líderes de la ciudad de Grand Rapids, incluida la alcaldesa Rosalynn Bliss, el administrador de la ciudad Mark Washington, el director de supervisión y responsabilidad pública Brandon Davis y el jefe de GRPD, Eric Winstrom, realizarán una conferencia de prensa a las 5:30 p. el nivel de la ciudad.

La lectura de cargos de Schurr estaba programada para el viernes. Si es declarado culpable, Schurr, de 31 años, de Grandville, podría pasar el resto de su vida en prisión, aunque tendría la posibilidad de libertad condicional.