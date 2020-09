Oficial de FHP bajo investigación por grabar secretamente a superiores en reunión privada, dice la orden de registro

TAMPA, Fla. (WFLA) – 8 On Your Side obtuvo una orden de registro que dice que la policía de la Patrulla de Caminos de Florida Kiomy Holmes está bajo investigación por grabar en secreto una reunión con sus jefes a fines de agosto.

Tres miembros de FHP interrogaron a Holmes durante la reunión del 26 de agosto.

“Durante la reunión, la grabadora de voz EVISTR emitió una luz y comenzó a reproducir audio desde el bolsillo delantero derecho de la camisa del uniforme de Kiomy Holmes”, dice la orden.

Los superiores dijeron que Holmes no tenía su consentimiento para grabar la reunión privada, que según la orden judicial fue sobre el mal desempeño de Holmes.

La orden explica que Holmes también admitió haber grabado una audiencia de la Oficina de Revisión Administrativa ese mismo día. Ella admitió, según muestra la orden judicial, que no solicitó permiso para grabar la audiencia.

Cuando se le confronta por las grabaciones, el papeleo dice que Holmes indicó que ella sabía que era un crimen.

“Florida tiene claramente una estatua que requiere el consentimiento de todas las partes en una conversación o una llamada telefónica para dar su consentimiento para ser grabado”, dijo Luke Lirot, un abogado local que no está afiliado al caso.

Dijo que algunos estados permiten que solo una de las partes consienta en grabar una conversación privada.

“Pero llevar subrepticiamente un dispositivo de grabación a una reunión sin decirles a todos que está grabando sus conversaciones, en teoría sería una violación del estatuto de Florida”.

8 On Your Side habló con los residentes de Florida sobre la acusación.

“¿Un policía que infringe la ley? Sí, definitivamente deberían rendir cuentas por ello. Si se supone que deben respetar la ley, deberían rendir cuentas por la ley”, dijo Nicholas, que no quiso dar su apellido.

8 On Your Side se acercó a Holmes en busca de comentarios. Ella respondió por teléfono, pero dijo que no está autorizada a hacer un comentario, según la política de FHP.

Un portavoz de FHP dijo que la agencia no puede comentar sobre investigaciones internas activas.

Además de sus deberes como policía estatal, Holmes también es miembro de la guardia de honor de la agencia.

