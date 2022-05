CHARLOTTE (NOTICIAS DE LA CIUDAD DE QUEEN) – Perran Davis abrió una carpeta azul, buscando en docenas de páginas de registros que ha recopilado en los tres meses desde que alguien vació la cuenta de la herencia de su padre por más de $133,000.

Davis figura como albacea en la cuenta y es responsable de los gastos. Davis tiene que informar los gastos al tribunal de sucesiones y podría ser considerado responsable por el mal manejo del patrimonio de su padre. “No es mi dinero. Es el dinero de la cuenta patrimonial de mi difunto padre. Soy responsable de eso, tengo que informar al tribunal de sucesiones sobre eso, entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Davis preguntó retóricamente de pie sobre la carpeta que contenía documentos de sus comunicaciones con el banco SunTrust.

Davis abrió la cuenta con SunTrust. En 2019, SunTrust se fusionó con BB&T para crear el banco Truist. Truist tiene su sede en Charlotte.

Truist Bank tiene su sede en Uptown Charlotte y se formó después de la fusión de BB&T y SunTrust Bank en 2019. (Foto WJZY/Jody Barr)

La fusión finalizó a principios de 2022.

“Esto es una hora, 21 minutos y 51 segundos”, dijo Davis mientras atendía una llamada a Truist de marzo. El registro de llamadas de Davis muestra docenas de llamadas exitosas que ha realizado a su banco desde febrero, el mes en que escribió un cheque a su abogado desde la cuenta del patrimonio.

Un cheque que rebotó.

“Alerta roja. Debería haber sido imposible, había más de $130,000 en esa cuenta”, dijo Davis a Jody Barr, investigadora principal de Queen City News. “Es imposible entender cómo puede suceder esto. Pensé que estaba tratando con un banco de confianza que tenía medidas de seguridad, y obviamente quebraron”.

Davis volvió a sus extractos bancarios de noviembre y diciembre y comenzó a reconstruir lo que sucedió. En noviembre, Davis pagó a Imperial Freight Lines, LLC para que manejara el traslado de las pertenencias de su padre desde una instalación de almacenamiento en Tennessee a Georgia. El extracto bancario muestra dos pagos a Imperial Freight Lines el 12 de noviembre y nuevamente el 22 de noviembre.

Esos pagos totalizaron $3,507, pagos que Davis dijo que eran legítimos.

El 23 de noviembre, al día siguiente, el extracto bancario muestra un débito de $1 de la cuenta con el nombre del beneficiario “Imperial Freight”. El estado de cuenta de noviembre muestra un saldo inicial de $139,501 en la cuenta. La cuenta se redujo a $113,677 a fines de noviembre.

A fines de diciembre, la cuenta se vació a $65,952. A fines de enero, la cuenta se había reducido a $45,353 y a fines de febrero, la cuenta tenía un sobregiro de $2,088.

¿QUIÉN LO HIZO?

Debido al retiro de $1 el día después de su pago final, Davis sospechó que su empresa de mudanzas había robado el dinero. El estado de cuenta de noviembre muestra varios débitos diferentes a otros proveedores: dos bancos diferentes, American Express, dos compañías de seguros, entre otros. El último débito del mes ocurrió el 30 de noviembre con un débito de $3,641 a Imperial Freight.

Davis cree que las transacciones muestran que quienquiera que robó el dinero estaba pagando cuentas personales usando la cuenta de bienes de su padre.

Perran Davis proporcionó copias de su extracto bancario de noviembre que muestra dos pagos que hizo a Imperial Freight Lines. Un tercer pago el 23 de noviembre por $1 a Imperial Freight fue fraudulento, según Davis. Ese pago fue el primero de más de 50 débitos fraudulentos. (Fuente: Perran Davis)

El extracto bancario de diciembre muestra otros $5,736 retirados de la cuenta por parte de Imperial Freight Lines. El débito final atribuido a Imperial Freight Lines ocurrió el 7 de diciembre, pero el estado de cuenta muestra 49 débitos totales de la cuenta, incluidos pagos a una compañía de financiamiento de automóviles, la oficina de impuestos del condado de Broward, compañías de tarjetas de crédito, una compañía de telefonía celular y otros.

Davis dijo que el último cheque que escribió de la cuenta fue el cheque #1123, un cheque por $79.50 para pagar la factura de almacenamiento de su padre, que liquidó la cuenta el 30 de diciembre. El resto de los débitos fueron fraude, según Davis.

Davis proporcionó copias de cheques devueltos de sus extractos bancarios. El cheque que Davis dijo que escribió tiene la información de la cuenta patrimonial de su padre en la parte superior izquierda, incluido el nombre de Davis como albacea. Los otros cheques y retiros de efectivo electrónicos muestran cheques que no se parecen en nada a los cheques que el banco emitió a Davis.

Sin embargo, cada cheque fraudulento tenía la cuenta bancaria y el número de ruta de Davis impresos en la parte inferior.

“Aquí hay otro cheque por $8,286 a Imperial Freight Lines de Brad Hughes en otra dirección de Gmail utilizando nuestra información de cuenta en el banco que cobró todos estos cheques”, dijo Davis mientras señalaba los cheques fraudulentos que su banco cobró. Algunos de los cheques no incluían una dirección física en la esquina superior izquierda y ninguno de los cheques fraudulentos contenía números de cheques cerca de los números de cheques que Davis compró en el banco.

Davis dijo que sabía que algo andaba mal una semana antes de que su abogado lo llamara por el cheque sin fondos. El 2 de febrero, Davis dijo que recibió una llamada del departamento de fraude de su banco preguntándole sobre un solo cheque que contenía “información de identificación errónea”.

Me preguntó por el cheque. Le dije que no sabía nada al respecto. Y ella dijo que la razón por la que su sistema lo marcó fue porque tenía información de contacto inapropiada allí, el nombre de la persona incorrecta, la dirección incorrecta, etc. ”, dijo Davis. “Entonces, revisé la cuenta con ella en ese momento”.







Estas imágenes de cheques devueltos fueron tomadas de la cuenta bancaria de Perran Davis. El primer cheque es un cheque legítimo que Davis escribió de la cuenta, los otros son ejemplos de cheques fraudulentos que su banco cobró con nombres y direcciones falsos en la esquina superior izquierda. (Fuente: Perran Davis)

Davis dijo que había tratado de comunicarse con su banco desde enero para verificar el estado de la cuenta. No tenía idea en ese momento de que un estafador casi había agotado los $133,000 para entonces.

“Cuando abrí la cuenta del patrimonio, ellos (el banco) no me permitieron acceder a ella en línea. SunTrust nunca lo permitiría, y lo intenté una y otra vez. Vivo en Pensilvania. El patrimonio está administrado en Tennessee y Georgia, necesito poder vigilar la cuenta”, dijo Davis a Queen City News.

Cuando el banco se comunicó con Davis el 2 de febrero, su extracto bancario mostró que la cuenta estaba sobregirada por $342.50. La llamada del banco llegó demasiado tarde para detener las transacciones o para mantener el dinero fuera del alcance de los criminales que lo tomaron.

Davis no presentó una denuncia por fraude hasta el 11 de febrero, cuando se enteró de que la cuenta del patrimonio de su padre estaba vacía.

“Me enteré nueve días después; Creo que se habían perdido más de $130,000. Y en ningún momento, el banco me contactó, ni por teléfono, ni por correo postal, ni por correo electrónico, nada”, dijo Davis. El banco le acreditó “unos cientos de dólares”, dijo, pero le notificó que el banco no pagaría el saldo restante.

“Este correo electrónico es para notificarle que hemos notado un volumen de pagos electrónicos superior al normal en su cuenta que termina en este número”, dijo Davis mientras leía una alerta de fraude. Truist le envió alertas de fraude tres días después, semanas después de que vaciaron su cuenta bancaria.

Perran Davis muestra una llamada del 21 de marzo de 2022 a Truist donde esperó más de dos horas y media en espera para que le dijeran que la persona con la que se comunicó no podía ayudarlo con esta denuncia de fraude. (Foto WJZY/Jody Barr)

“Así que no se molestaron en hacer esto mientras ocurría el fraude, esto es después de que todo el dinero se había ido y luego me dicen que inicie sesión y verifique mi cuenta cuando no permitieron que la cuenta del patrimonio tenga en línea acceso. Después de que se acabó todo el dinero, empiezan a hacer estallar mi correo electrónico diciendo que hay fraude, estamos viendo un mayor nivel de actividad, ¿por qué no lo hicieron cuando estaba ocurriendo el fraude?, preguntó Davis.

Davis cree que el banco no solo no protegió su cuenta, sino que su caso es un indicio de una laguna dentro de los sistemas de prevención de fraude del banco: “En lugar de tener el nombre apropiado de la persona y la dirección y todo, tenía nombres y direcciones de personas aleatorias y le pregunté (a la empleada del departamento de fraude) por qué su sistema de fraude no lo detectó y ella dijo que su computadora solo mira los números en la parte inferior de los cheques, no el nombre y que el algoritmo cobra los cheques si esos números son correctos”.

“Lo que básicamente me dice que realmente no hay protección alguna. Puedo tomar e imprimir un cheque en el papel apropiado y poner el nombre y la dirección de una persona al azar en la esquina superior izquierda y poner la información de ruta de alguien y enviarlo a través de Truist y, según esta señora, lo cobrarían”, dijo Davis. .

Cuando Davis se comunicó con nosotros el 29 de marzo, dijo que Truist solo había acreditado en la cuenta alrededor de $80,000. Davis solicitó nuestra ayuda para averiguar por qué el banco no había acreditado en su cuenta los $50,000 restantes. La cuenta de Davis mostró $112,416.40 acreditados al final de la semana pasada, según Davis.

El banco todavía le debe a Davis $21,438, según la contabilidad de Davis al momento de este informe.

DEFRAUDADOR CONDENADO IDENTIFICADO

El día que Perran Davis presentó su denuncia de fraude ante Truist, llamó al Departamento de Policía de Lauderhill para solicitar una investigación penal sobre Imperial Freight Lines, LLC. Davis finalmente fue emparejado con el detective Richard Clarke, un veterano investigador de fraudes del departamento de policía ubicado a unos minutos de Fort Lauderdale.

Imperial Freight Lines tiene una oficina a solo 3,000 pies del departamento de policía.

Detective de la policía de Lauderhill. Richard Clarke arrestó a Bruce Horner el 25 de marzo de 2022 y lo acusó de múltiples delitos relacionados con la investigación de fraude en la cuenta patrimonial del padre de Perran Davis. Horner fue puesto en libertad bajo fianza a las pocas horas de su arresto. (Fuente: Oficina del Sheriff del Condado de Broward)

“Él hizo su propia investigación, identificó a la compañía, Imperial Freight Lines, LLC, que en ese momento creía que era responsable de la pérdida de su dinero”, dijo Clarke a Queen City News durante una entrevista en la sede el mes pasado. Clarke inicialmente también sospechó que la empresa era la perpetradora.

Eso cambió cuando el departamento recibió una queja el 24 de marzo de un hombre llamado Christopher Hoffman; un hombre que Clarke identificó como el propietario de Imperial Freight Lines, LLC. Clarke no se había puesto en contacto con Imperial Freight Lines en ese momento y la compañía no sabía que era el objetivo de la investigación criminal en ese momento, según Clarke.

Hoffman dijo a los investigadores que tenía un empleado que cometió fraude contra la empresa de mudanzas. El trabajo del trabajador era negociar movimientos y crear contratos de mudanza entre Imperial Freight Lines y los clientes, y el trabajador ganaría una comisión por cada contrato.

Cuanto mayor sea el monto del contrato, mayor será la comisión del trabajador.

Hoffman identificó al trabajador como Bruce Horner, un hombre al que las fuerzas del orden público estatales y federales conocían bien: “Bruce Horner crearía contratos usando cuentas de clientes genuinos con los que trató anteriormente, pero los contratos que crearía serían para nombres ficticios usando el nombre real. cuentas Entonces, se le pagaría una comisión por estos contratos”, dijo Clarke.

Clarke dijo que la compañía identificó 14 contratos que Horner falsificó donde ganó alrededor de $12,000 entre noviembre y marzo de 2022. Hoffman proporcionó a los investigadores copias de los contratos y registros de respaldo que, según Clarke, le dieron la causa probable necesaria para nombrar a Horner como el único sospechoso.

“Entonces me di cuenta de que él (Hoffman) no debía ser un sospechoso, él mismo era una víctima. Entonces, tuvimos dos víctimas: teníamos al Sr. Davis y al Sr. Hoffman, Imperial Freight Lines”.

Clarke ideó un plan para arrestar a Horner. El detective le pidió a Hoffman que retrasara un día el pago de Horner y que le dijera que fuera a la oficina principal de Imperial Freight Lines en la ruta estatal 7 en Lauderhill para recoger su cheque el 25 de marzo.

La policía de Lauderhill arrestó a Bruce Horner en la oficina de Imperial Freight Lines, LLC en el segundo piso del edificio del banco Truist el 25 de marzo. La empresa de mudanzas tiene dos oficinas en Lauderhill, FL. (Foto WJZY/Jody Barr)

Esa oficina de Imperial Freight Lines está ubicada en el segundo piso del edificio del banco Truist.

Cuando llegó Horner, Clarke lo arrestó. El detective dijo que Horner se negó a ser entrevistado y “no dijo nada” después del arresto y el viaje a la cárcel del condado de Broward. Los investigadores acusaron a Horner de seis delitos graves, cada uno relacionado con los estatutos de fraude y robo de Florida.

Clarke se apoderó del automóvil de Horner y obtuvo órdenes de allanamiento para examinarlo y la casa de Horner en busca de pruebas. El detective dijo que el automóvil de Horner contenía pruebas más que suficientes para demostrar que la policía de Lauderhill tenía al hombre adecuado: “Dentro de su vehículo había alrededor de 11 cuadernos. Y dentro de esos cuadernos hay registros de ruta y números de cuenta para diferentes titulares de cuentas, que suman 55”.

Los cuadernos contenían nombres de personas que habían firmado contratos con Imperial Freight Lines y que también habían dado a Imperial Freight Lines su información bancaria. Cuando entrevistamos a Clarke en abril, todavía estaba trabajando para identificar a las víctimas.

“Tuve que revisar los cuadernos, anotar los números de cuenta, los números de ruta, algunos de ellos tienen números de teléfono y nombres asociados, así que lo que voy a tener que hacer ahora es llamar a estas personas para decirles, oye. , ya sabes, ¿tu cuenta ha sido comprometida? Clarke le dijo a Barr.

Perran Davis le da crédito al detective de la policía de Lauderhill. El trabajo policial de Richard Clarke para ayudarlo a recuperar $112,000 de la cuenta del patrimonio de su padre. Clarke pudo usar registros bancarios para demostrar que Bruce Horner cometió el fraude que vació la cuenta de Davis de más de $133,000. (Foto WJZY/Jody Barr)

Clarke cree que podría haber al menos 54 víctimas adicionales, sin incluir a Perran Davis.

“Lo que también creo que es evidente ahora es que el Sr. Horner no solo usó el dinero del Sr. Davis para el contrato, creo que lo usó para su beneficio personal… Creo que usó parte de ese dinero para hacer otras cosas que hemos ‘todavía no lo he descubierto, lo que eventualmente haré”, dijo Clarke.

Horner se declaró “no culpable” y fue puesto en libertad bajo fianza el día de su arresto. Los registros judiciales del condado de Broward no muestran un abogado en la lista de Horner ni una fecha de audiencia.

Clarke también confirmó que Horner es el mismo Bruce Horner condenado en un caso de fraude financiero federal a gran escala de julio de 2008. El Servicio Secreto de EE. UU. abrió una investigación en el condado de Broward sobre Horner y el coacusado Arthur Bitterman ubicados en Virginia.

Una denuncia penal federal muestra que los fiscales federales acusaron a los hombres de información de siete cargos, acusándolos de conspiración, fraude electrónico e intento de fraude bancario. Horner era dueño de un restaurante y usó la máquina de tarjetas de crédito para robar información de las cuentas de los clientes.

Luego, los hombres crearon nombres comerciales falsos “que nunca operaron” para mover el dinero a una cuenta bancaria personal que pertenecía a Horner, según los documentos de acusación. Horner emitió 59 cheques por un total de $4,631,334 de cuentas bancarias “cerradas o con fondos insuficientes” involucradas en lo que los fiscales federales describieron como un “esquema y artificio para defraudar”.

Horner usó el dinero “para pagar gastos personales” y “para escribir cheques grandes a varios miembros de la familia, empleados, agencias de cobro y otros”, según los registros judiciales.

Solo 10 días después de los cargos y arrestos, Bitterman se declaró culpable de un cargo de intento de fraude bancario. Los fiscales desestimaron todos los demás cargos contra Bitterman. Un juez lo sentenció a tres meses de libertad condicional, siete meses de arresto domiciliario y le ordenó pagar $91,004.80 en restitución.

Horner se declaró culpable la semana siguiente a su arresto por conspiración, intento de fraude bancario y fraude electrónico. El juez federal Kenneth A. Marra condenó a Horner a 90 meses de prisión y cinco años de libertad supervisada. El juez también ordenó a Horner que se sometiera a un tratamiento de juego y un programa de alcohol/drogas y le ordenó pagar $992,753.97 en restitución.

“¿Podrían haber evitado la situación en la que estabas, potencialmente en la que se encuentran otras 55 personas?” Barr le preguntó a Davis: “Absolutamente. Nos tomó tres minutos en Google encontrarlo. ¿Qué tan difícil es eso?

“¿Crees que Imperial se preparó para lo que sucedió ahora?” preguntó Barr. “Absolutamente. Una simple verificación de antecedentes lo habría hecho. Una llamada telefónica, si no quiere pasar por una verificación federal de antecedentes, si no quiere gastar una tonelada de dinero para verificar todo eso, llame al condado en el que se encuentra. ¿Tiene un grabar en esto? Es fácil, o como lo hicimos tú y yo; Entra en el sitio web y escribe el nombre del chico y lo encontrarás. Se establecieron no solo para mí y las otras 50 personas, sino que se lo provocaron ellos mismos. No pones a un lobo en el gallinero y esperas que las cosas estén bien”.

Horner fue liberado de la custodia federal el 31 de marzo de 2017, según los registros de reclusos de la Oficina de Prisiones.

Hicimos varios intentos de comunicarnos con el propietario de Imperial Freight Lines, Christopher Hoffman, durante el último mes. Las llamadas y los correos electrónicos nunca fueron devueltos. Visitamos la oficina de Lauderhill de la empresa de mudanzas el 11 de abril y dejamos otro mensaje con los trabajadores allí.



Un hombre no identificado abrió la puerta en el segundo piso del edificio Truist de Lauderhill, FL y confirmó que la ubicación pertenecía a Imperial Freight Lines. Un mensaje dejado con el hombre para el propietario de Imperial Freight Lines no fue devuelto. (Foto WJZY/Jody Barr)

Hoffman nunca devolvió ese mensaje.

Una última llamada a la oficina de Imperial Freight Lines el 27 de abril resultó en una llamada de respuesta de Hoffman. “No puedo entrar en detalles porque está en curso”, dijo Hoffman a la jefa de investigación de Queen City News, Jody Barr. “Lo atrapamos y les informamos”, dijo Hoffman sobre su informe a la policía sobre Horner.

Hoffman no quiso responder si su empresa realizó una verificación de antecedentes de Horner antes de contratarlo.

“No me siento cómodo respondiendo preguntas al respecto”, dijo Hoffman durante la llamada del 27 de abril con Barr.

Bruce Horner tampoco devolvió las llamadas solicitando una entrevista. Los números de teléfono conectados con Horner fueron desconectados y los mensajes dejados con dos miembros de la familia no fueron respondidos.

TRUIST RESPONDE

Perran Davis buscó en Internet tratando de determinar si estaba solo en sus intentos de que el banco Truist resolviera su investigación de fraude. Los investigadores de la policía de Lauderhill notificaron al banco sobre su investigación de fraude el mes pasado, pero el detective Clarke le dijo a Davis que el banco aún no había asignado un investigador bancario al caso de Davis.

Eso fue en las últimas dos semanas.

Davis descubrió rápidamente que no estaba solo. Un grupo de Facebook titulado ‘ SunTrust/BB&T ahora grupo de quejas bancarias de Truist ‘ ha crecido a más de 1300 con quejas de múltiples clientes que comparten historias de sus problemas con Truist.

“Al teléfono cerrando todas mis cuentas en Truist. Me tomó 3 meses cambiar todos mis depósitos directos/pagos de facturas, etc. Feliz de haber terminado”, escribió un miembro en una publicación del 28 de abril.

El Better Business Bureau muestra una calificación A+ para Truist , pero los clientes que dejaron reseñas en el sitio de BBB obtuvieron para el banco 1,09 estrellas de 5, según la página de Truist. El BBB muestra 2795 quejas de clientes presentadas y cerradas contra Trusit en los últimos tres años con 1539 quejas cerradas en el último año.

El Better Business Bureau muestra una calificación A+ para el banco Truist, pero más de 2700 quejas contra la empresa desde 2019.

“He intentado llamarlos, he intentado enviarles un correo electrónico. Envié correos electrónicos a sucursales, llamé a sucursales, llamé a todos los números de teléfono imaginables. Y es como, no estoy llegando a ninguna parte. es lo mas Es la cosa emocional más intensa que he soportado en mi vida”, dijo Davis.

“El departamento de verificación tardó dos meses en comunicarse conmigo y no lo hicieron porque yo estaba tratando de encontrarlos, ella me dijo que la razón por la que me llamó es porque estaba en la lista, y ella solo estaba ahora me afecta”, dijo Davis a Queen City News durante una entrevista en abril en su casa en Filadelfia.

Las notas de Davis muestran su último contacto con el banco Truist en relación con los retiros electrónicos que tuvo lugar el 16 de febrero.

“¿Qué se supone que debes hacer?” preguntó Barr, “No lo sé. Por eso los llamé, muchachos. Estaba golpeando mi cabeza contra la pared”, respondió Davis.

Nos comunicamos con la oficina de comunicaciones corporativas de Trusit Bank el 25 de abril y preguntamos por el estado del caso de fraude de Davis y la razón por la cual los $133,000 aún no se habían acreditado en su cuenta. “Como sabrán, para proteger la privacidad de nuestros clientes, no discutimos los asuntos de los clientes”, escribió una mujer que se identificó en un correo electrónico como Shelley Miller con el título ‘Comunicaciones corporativas’.

Davis acordó renunciar a sus protecciones de privacidad para que el banco pudiera discutir su cuenta con Queen City News. Miller nunca respondió cuando se le preguntó si el banco consideraría esa oferta.

Miller tampoco arreglaría una entrevista con nadie en Truist para explicar el manejo del caso de Davis por parte del banco o para responder preguntas generales sobre lo que Davis cree que es una laguna en el sistema de prevención de fraude del banco.

Gracias de nuevo por traer esto a nuestra atención. No estamos experimentando ningún problema generalizado relacionado con el fraude como resultado de nuestros esfuerzos de conversión. Un pequeño subconjunto de nuestros clientes experimentó desafíos individuales relacionados con la conversión del fin de semana del Día del Presidente, incluido un retraso en la activación y el uso de su nueva tarjeta de débito Truist, que nuestros equipos han abordado desde entonces. Esto resultó en tiempos de espera más largos de lo normal mientras trabajábamos diligentemente para brindar a cada cliente el cuidado y la atención que merecían. Durante las últimas semanas, nuestros tiempos de espera han mejorado constantemente. Proteger a nuestros clientes y sus cuentas sigue siendo una prioridad para nosotros. Truist se toma muy en serio los casos de fraude y hacemos todo lo posible para detectar y prevenir el fraude, lo que incluye proporcionar indicaciones dentro de la experiencia del usuario para ayudar a los clientes a identificar señales de alerta que pueden indicar estafas. Shelley Miller, comunicaciones corporativas de Truist

El feriado del Día del Presidente fue el 21 de febrero, pero los registros de llamadas de Davis muestran que los intentos de comunicarse con el banco Truist hasta el 1 de abril no tuvieron éxito y los tiempos de espera de más de una hora en algunos casos.

Después de semanas sin respuesta del banco, un trabajador de la División de Patrimonio de Truist se comunicó con Davis el viernes pasado para decirle que un “gerente en Tennessee” confirmó “que la unidad de fraude está trabajando activamente en este caso”, escribió Dana Williams en un correo electrónico del 29 de abril a Davis.

A la fecha de este informe, el banco aún no se había comunicado con Davis ni le había brindado ningún cronograma sobre cuándo, o si, el banco planea acreditar los $21,000 restantes a la cuenta del patrimonio de su padre.

“Si solucionas esto y obtienes el reembolso en efectivo que se debe a esta cuenta, ¿sigues horneando con Truist?”, preguntó Barr. “No, nunca volveré a confiar en ellos”, dijo Davis.

“Todo lo que pudo haber fallado, falló. Y no sé en este momento si hay algo que puedan hacer para restablecer su confianza. Engáñame una vez, avergüénzame, engáñame dos veces, avergüénzame”, dijo Davis a Queen City News.