Nuevas leyes de Florida entrarán en vigencia el día de Año Nuevo

TALLAHASSEE, Fla. (Cap News Services) – A principios de 2021, el salario mínimo de Florida aumentará nueve centavos, pero el aumento salarial no es el único cambio que verá el estado.

El nuevo año también traerá nuevas leyes y el fin de una industria centenaria de Florida.

Los empleadores deberán comenzar a verificar el estado migratorio de sus nuevos empleados a través del sistema federal de verificación electrónica o mediante la recopilación de formularios I-9 a partir del 1 de enero.

El gobernador sugirió a principios de este año que se asegurará de que los ciudadanos legales sean los primeros en ser contratados.

“Eso en realidad podría ser algo aún más importante ahora, dado que la gente va a necesitar trabajo”, dijo el gobernador DeSantis en marzo.

Pero a otros como la ACLU les preocupa que el proceso de contratación sea más difícil.

“Las empresas no necesitan más obstáculos en este momento para contratar nuevos trabajadores y eso es exactamente lo que hace E-verify. Las empresas necesitan flexibilidad y E-verify les ata de la mano ”, dijo Kara Gross de la ACLU de Florida.

El día de Año Nuevo también se duplicarán las sanciones por adelantar ilegalmente un autobús escolar, con multas que se fijarán en $ 200 o $ 400, según el lado del autobús que pase el conductor.

“Estamos enviando un mensaje de que nos estamos tomando esto en serio. Preste atención a las carreteras, especialmente cuando hay niños pequeños que entran y salen del autobús escolar”, dijo la representante estatal Emily Slosberg, patrocinadora de la Cámara.

El inicio de 2021 también marcará el final de las carreras de galgos en el estado , que es requerido por una enmienda constitucional de 2018 que obtuvo el 69 por ciento de los votos.

“Estos perros ya no tendrán que correr para salvar sus vidas y podrán ser perros normales”, dijo Kate MacFall de Protect Dogs: Yes on 13.

Hay 3,000 trabajos en Florida asociados con las carreras de galgos, pero los de la industria han tenido tiempo para prepararse.

“Así que han estado procesando los animales a hogares de adopción”, dijo Jack Cory, un cabildero que representa a la Asociación de Galgos de Florida.

El último evento de carreras de galgos se llevará a cabo el 31 de diciembre en el Palm Beach Kennel Club y la carrera final está programada para las 11:59 pm solo un minuto antes de que la prohibición entre en vigencia.

La mayoría de los galgos de carreras de Florida están siendo adoptados. Los defensores con los que hablamos recomendaron visitar petfinder.com si está buscando adoptar.