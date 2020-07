'The One and Only Ivan': Disney lanza el trailer de la película filmada en Lakeland

LAKELAND, Florida (WFLA) – Una de las últimas películas de Disney pronto estará disponible para transmitir, y podría presentar algunos paisajes familiares si eres del área de Tampa Bay.

Disney lanzó el avance de esta semana para “The One and Only Ivan”. La película se filmó en varios lugares de la ciudad de Lakeland en 2018.

La película, un híbrido de acción real / CG, es una adaptación de un libro para niños muy querido escrito por Katherine Applegate sobre un gorila de espalda plateada llamado Ivan que vive en una jaula pero quiere escapar del cautiverio. Está protagonizada por Bryan Cranston, Helen Miren y Angelina Jolie.

El avance de la película lanzado esta semana presenta varias tomas del centro comercial Southgate en Lakeland.

“Se enamoraron del centro comercial Southgate y de nuestro arco icónico que tenemos aquí”, nos dijo el dueño de una tienda en el centro comercial en 2018.

Las escenas también se filmaron en Silver Moon Drive-In y Dixieland Elementary School.

“The One and Only Ivan” estará disponible para transmitir en Disney + a partir del 17 de agosto.