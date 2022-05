Tampa, Fla. (WFLA) — Hoy más estudiantes hispanos en la Bahía de Tampa tendrán la oportunidad de soñar con una carrera universitaria, tras la recaudación de miles de dólares en un almuerzo anual organizado por el Consejo Asesor Hispano de la Ciudad de Tampa.

Brian Serrano, presidente del Consejo, se refirió a la labor que llevan a cabo desde hace casi cuatro décadas. “Estamos orgullosos de servir a nuestra comunidad y de continuar haciendo esto por muchos años más, haciendo esos sueños realidad para los jóvenes estudiantes”.

Serrano nos dijo que este año hicieron historia al lograr la recaudación más de 100 mil dólares en becas para los estudiantes hispanos. “De hecho este es un año récord para nosotros y lo más importante Vladimir es que permitimos a nuestra comunidad contribuir y ayudar a cumplir esos sueños para los jóvenes estudiantes que sueñan con una carrera a lograrlo en la University of South Florida, University of Tampa o en el Hillsborough Community College”.

Maribel Garret, coordinadora hispana de la Alcaldía de Tampa, no pudo ocultar su emoción al pensar en las próximas generaciones de estudiantes que contarán con estos recursos. “No podemos parar, no podemos dejar de fomentar la educación que eso no te lo quita nadie. Lo que uno aprende no te lo puede quitar absolutamente nadie y eso de verdad nos da la motivación a nosotros de seguir adelante”.

La alcaldesa Jane Castor nos dijo que conoce personalmente el valor de este tipo de ayudas. “Yo fui beneficiaria de una beca para ir a la universidad cuando fui joven e hizo toda la diferencia en mi vida. Así que lo que nuestro Comité Asesor Hispano está haciendo, en proveer a sus jóvenes con esta oportunidad para atender a las universidades, no puede ser menos que asombroso”.

Afirmó que detrás de estas becas está el verdadero valor de la ciudad de Tampa. “La gente mira qué tan bien lo hemos hecho en los deportes aquí en Tampa. Pero realmente cuando lo miras, es nuestra gente la que hace de esto Champa Bay”.

El programa de donaciones sigue abierto de manera permanente para todo aquel que pueda contribuir a esta causa.

Si quieres conocer más información sobre cómo apoyar la iniciativa, puedes hacer click en este enlace.