TAMPA, Fla. (WFLA) – La programación de eventos para el Tampa Riverfest es muy amplia y se extiende por todo Riverwalk el primer fin de semana de mayo.

Riverfest es un evento gratuito que se lleva a cabo todos los años y presenta actividades y eventos para toda la familia que muestran todo lo relacionado con Tampa. Las fiestas de este año se realizarán el viernes 6 y sábado 7 de mayo.

El evento se lleva a cabo de 4 a 10 pm el viernes con música en vivo, camiones de postres y carpas de cerveza.

Taste of the Riverwalk tendrá lugar el viernes de 5:30 a 8:30 pm Se requiere la compra de una pulsera para acceder al área de la tienda de alimentos. Tres muestras de restaurantes participantes costarán $15. Cinco muestras costarán $20.

Los restaurantes participantes aún no han sido anunciados.

“Hot Air Balloon Glow” también se llevará a cabo ambos días, si el clima lo permite. Globos aerostáticos iluminarán el cielo de 8:30 a 9:00 p. m.

TacoFest regresa por tercer año en Riverfest el sábado de 10 am a 9 pm en Curtis Hixon Park.

Las pulseras para TacoFest cuestan $15 por tres tacos y $20 por cinco tacos. La venta de pulseras terminará el viernes antes del evento. Si no se agotan, las pulseras se venderán personalmente en Riverfest.

“Pádel Invasión” también tendrá lugar el sábado en el muelle Urban Kai. Los corredores se registran a las 7 am para las carreras largas y cortas y se llevará a cabo una ceremonia de entrega de premios a las 11 am La inscripción para el evento aún está abierta.

Si remar no es lo tuyo, Yoga in the Park también se llevará a cabo el sábado a partir de las 9 am y se basará en donaciones.

De vuelta por demanda popular, el Florida Wiener Dog Derby también se llevará a cabo el sábado con carreras y concursos durante todo el día, comenzando a las 10 a.m. en Curtis Hixon Park, junto a las carpas de cerveza y TacoFest.

Los eventos del Derby incluyen la mejor nariz, la “trampa de velocidad”, un concurso de disfraces, un concurso de besos, la mejor cola y carreras de Dachshund. Los perros salchicha de 4 meses a 18 años competirán en diferentes categorías. Los Dachshunds pueden registrarse para una de las siete divisiones . Los campeones divisionales calificarán para la final del campeonato y el Campeonato del Circuito de Florida del Circuito Nacional de Carreras de Dachshund.

Para ayudar a cerrar el Riverfest de este año, habrá un nuevo desfile de faroles. Los participantes decorarán sus propias linternas de papel y se unirán, comenzando en Water Works Park a las 8 pm y terminando en Curtis Hixon Park.

Se actualizarán más detalles sobre Riverfest a medida que estén disponibles en el sitio web de Riverwalk.