TAMPA, Fla. (WFLA) — El equipo de Salud Latina de USF se reunió hoy en Tampa para abordar cómo afecta la disparidad a los latinos en los Estados Unidos. En la actividad, el equipo de doctores y especialistas no se limitó solamente a analizar este problema social, también se comprometió con el desarrollo de planes de acción apropiados para incidir positivamente en la salud de la comunidad hispana.

Ya sea en el acceso a puestos de trabajo, al sistema educativo o a los servicios de salud, la disparidad en la población hispana se ha convertido en un muro de contención para el desarrollo de la mayor minoría del país, que representa un 17% de la población.

Arlene Calvo, profesora del Colegio de Salud Pública de USF dice que “…esta informalidad nos lleva a no tener acceso a los servicios de salud porque no tenemos seguro social, no tenemos la capacidad de pagar para ir al medico, por ejemplo, tambipen la educacion, donde vivimos, nos afecta todo nuestro entorno”.

En la actividad a la que asistió un nutrido grupo de estudiantes, profesores e investigadores, se habló de la importancia de mantener estos espacios abiertos. “…Esto solamente lo podemos lograr a través de investigación, de inclusión de colegas de habla hispana también, de otros latinos y de estudiantes, para que esto se pueda desarrollar mucho más y extender. La verdad es que lo que queremos es disminuir la inequidad entre nuestras poblaciones”. Afirmó la doctora Calvo.

Según el portal de salud Cigna, las principales causas de la disparidad en la población hispana son concretas: “Una de cada tres personas no tiene un diploma de escuela secundaria, una de cada cuatro personas vive debajo de la línea de pobreza y una de cada tres personas no habla inglés”

Por estas razones, el equipo se ha trazado una meta muy clara. “…Salud Latina de la Universidad del Sur de la Florida propone desarrollar todo un equipo de trabajo que que se enfoque en trabajar la inequidad que afecta a las poblaciones latinas en los Estados Unidos y en Latinoamérica”. Sostuvo Calvo.

Los expertos de Salud Latina destacaron que los hispanos también podemos tomar un primer paso para reducir la disparidad: estar bien informados.

Invitan a la comunidad a consultar las fuentes oficiales a la hora de tener dudas sobre el sistema de salud o educativo, evitando así caer en la desinformación.