Residentes del centro de vida asistida y jubilación de Tampa están buscando amigos por correspondencia

TAMPA, Fla. (WFLA) – Los residentes de un centro de retiro y vida asistida de Tampa buscan amigos por correspondencia mientras continúa la pandemia de coronavirus.

Un empleado de The Colonnade en Northdale le dijo a 8 On Your Side que sus residentes están buscando escritores para enviar alegría a sus residentes.

Las fotos se publicaron inicialmente en Facebook el 21 de agosto, pero The Colonnade en Northdale aún no ha recibido una gran respuesta de sus residentes.

En la publicación, se publicaron fotos de numerosos residentes. Todos tenían un cartel que decía: “¿Serás mi amigo por correspondencia?” con una descripción de lo que los residentes disfrutan y les gustaría conversar.

Si desea escribir a los residentes, se pueden enviar cartas, tarjetas y fotografías a “‘Nombre del residente’ c / o The Colonnade en Northdale 3401 West Bearss Ave Tampa, FL 33618.” Los residentes que deseen recibir cartas y sus intereses se pueden encontrar aquí.

El gobernador Ron DeSantis anunció el martes que el estado comenzará a permitir nuevamente las visitas a los centros de atención a largo plazo , aunque existen restricciones.

