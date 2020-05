REGÍSTRESE: 8 On Your Side Blood Drive Viernes 22 de mayo

TAMPA, Florida (WFLA) - Cuando el Columbia Restaurant Group cerró todos sus restaurantes en marzo, la propietaria de la quinta generación, Andrea Gonzmart, calificó la decisión de "aterradora, pero ... necesaria".

"Mi padre dijo que nunca había experimentado algo así", dijo a 8 On Your Side el sábado. "No hay nada en la historia, además de la gripe española a principios de 1900, que incluso se puede contar algo como esto, así que simplemente seguimos nuestro instinto".