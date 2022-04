TAMPA, Fla. (WFLA) – Una jugadora profesional de paintball en Lakeland busca ayudar a otras mujeres a iniciarse en el deporte en el Día Nacional de Paintball de la Mujer.

Alex Del Mar comenzó a jugar paintball en 2011.

“Mi compañero de cuarto me invitó a salir, siempre hablaba de eso. Y así salí. Había mucho recreo, mucho detrás de los árboles, detrás de palés de madera al azar”, explicó. “Realmente no me gustó la primera vez que salí, pero la segunda y la tercera vez, simplemente me enamoré. me encantó y simplemente me metí en este agujero de conejo y simplemente seguí con eso “.

Del Mar ahora juega para las Heroínas, uno de los seis equipos en la Liga Nacional Femenina de X-Ball (WNXL).

La liga femenina solo existe desde hace un año, explicó Anthony Vitale, copropietario de Heroines. Dijo que se le acercó el presidente de la Liga Nacional de X-Ball, quien le preguntó si podría existir una división profesional femenina en los estados bajo la liga.

Colaboraron y nació la WNXL de un partido de exhibición celebrado en noviembre pasado.

Los juegos de la liga son diferentes al juego recreativo promedio de paintball.

“Para la WNXL, es mucho más tiempo de juego de lo que estamos acostumbrados. Todos venimos de las filas divisionales”, dijo la capitana de Heroines, Rozy McCurley. “Es un límite de tiempo de 15 minutos y es un cinco contra cinco. Entonces comienzas en un lado de la puerta de salida y tienes otro equipo en el otro. Juegas tantos puntos como para tocar el timbre del otro equipo”.

McCurley explicó que los jugadores pueden ser eliminados a medida que se juega el juego. Un equipo completo no tiene que ser eliminado para llevar al otro a la victoria, pero dijo que eso es lo que sucede a menudo. También hay una “regla de misericordia” de seis puntos.

El campo local del equipo está en Port St. Lucie, pero Del Mar practica y juega con otros equipos en Lakeland para mantener sus habilidades en forma para los principales eventos de las Heroínas.

“La comunidad es muy grande aquí en Lakeland. Así que me mudé aquí desde California y pensé que el paintball de California era un poco intenso, pero aquí en Florida se esfuerzan mucho”, dijo Del Mar. “Tenemos prácticas en Lakeland y Rozy vino el fin de semana pasado y practicó con nosotros y ella estaba diciendo, ‘¡guau, se pone muy intenso aquí!’”

Del Mar juega con el equipo local “Shenanigans” y practica con otros equipos semiprofesionales para perfeccionar sus habilidades.

“También hago de entrenador. Tenemos una línea divisional de damas, las principiantes, llamadas Shenanies, así que salgo con ellas, practico con ellas, las entreno un poco”, dijo. “Y es una buena oportunidad para mí para reflexionar. ‘Te estoy diciendo que hagas esto, pero yo no hago esto’, así que lo tengo en mente como, ‘oye, debería hacerlo mejor'”.

Para atraer a más mujeres al deporte del paintball, las atletas de Heroines y WNXL participarán en el Día Nacional de Paintball de la Mujer el 23 de abril. Vitale explicó que los eventos se llevarán a cabo en siete u ocho instalaciones diferentes en el país, con dos en el extranjero en Inglaterra. y colombia

“Es una buena forma de que las mujeres sean entrenadas por mujeres en un ambiente acogedor en el que algunas mujeres pueden sentirse más cómodas saliendo y probando un deporte y estoy muy emocionada de ver cómo nuestras jugadoras interactúan con nuevas jugadoras y cómo se convierten en una estudiante a un maestro”, dijo Vitale.

Mientras que la mayoría del equipo de Heroínas participará en el evento de Boston, donde se encuentra Vitale, Del Mar ayudará a otras mujeres en Tampa, en el Tiki’s Paintball Park .

El día comenzará con ejercicios y conceptos básicos de paintball.

“Está abierto a cualquier nivel de experiencia. Como si nunca antes hubieras cogido una pistola de paintball, quieren que estés allí solo para empezar”, dijo Del Mar. “Van a trabajar con las mujeres en el transcurso del día y hacia el final del día, por lo que entiendo, van a comenzar a acumular puntos y poner en marcha juegos reales”.

Vitale dijo que no es una cosa de hombres o mujeres. Si alguien se siente más cómodo haciendo algo, dijo que lo disfrutará más.

“Solo estamos tratando de crear y acortar esa curva de aprendizaje lo más rápido posible. De esa manera, si alguna mujer quiere volver a salir y jugar sola o jugar con un grupo, se siente más cómoda sabiendo: ‘He hecho esto antes, sé de lo que hablo, no voy a hacerlo’. parecer estúpido’, y todas esas cosas solo crean una mejor experiencia la segunda vez”, dijo.

El próximo evento de The Heroines, Mid-Atlantic Major, es en junio en Filadelfia. El Campeonato de la Copa Mundial de Paintball de la Liga Nacional de X-Ball se llevará a cabo en Orlando en noviembre.

Para obtener más información sobre el evento del Día Nacional de Paintball de la Mujer de Tampa y otros eventos en todo el país, puede visitar PBleagues.com .