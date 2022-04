TAMPA, Fla. (WFLA) – Un niño de 11 años de Tampa está nadando dos millas en aguas abiertas para beneficiar a una organización nacional comprometida con financiar la investigación del cáncer pediátrico, todo en honor a su madre.

Wyatt Deaton nada con el equipo Tampa Elite Aquatic Manta Rays e intentará nadar en aguas abiertas a beneficio de “Swim Across America” el 7 de mayo en North Shore Park en St. Petersburg.

Es uno de los nadadores más jóvenes del país en participar en el evento.

Swim Across America financia la investigación del cáncer, los ensayos clínicos y los programas para pacientes a través de sus nados benéficos.

Es una causa cercana al corazón de Wyatt, ya que a su madre, Michelle, le diagnosticaron una forma rara de cáncer de mama, llamada carcinoma secretor, en 2018. Anteriormente, el carcinoma secretor se llamaba “carcinoma juvenil”, porque la edad promedio para ese tipo de cáncer era 9 años.

Michelle tenía 45 años cuando fue diagnosticada. Wyatt tenía solo 8 años en ese momento, estaba en primer grado. Michelle dijo que decirle a su hijo que tenía cáncer fue aterrador.

“De hecho, lo invité a que me ayudara a elegir una peluca, porque le dije que con el medicamento que estaría tomando, perdería el cabello. Y se molestó mucho. Sí, me acompañó”, dijo. “Por supuesto que quería que me pusiera un cabello loco, largo y rosado, con un loco aspecto de KISS… pero fue difícil. Fue dificil.”

Su hijo sabía que quería ayudar a otros pacientes con cáncer. Pudo hacerlo con la natación, algo que dijo que ha estado haciendo desde que era muy joven.

“Bueno, cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer, quise ayudar y mi mamá me dijo que había un evento de natación para personas a las que se les diagnosticó cáncer y para ayudar a recaudar dinero para el cáncer pediátrico y yo estaba dispuesto”, dijo Wyatt.

“Creo que esta ha sido una gran salida para él porque cuando se unió al equipo y hablaron sobre Swim Across America, hablé con Wyatt al respecto y le conté un poco sobre el cáncer pediátrico y él estaba en eso”, dijo Michelle. “Él quería hacerlo porque era un evento de natación y esa era una forma en que él, como niño, podía retribuir”.

Este año, Wyatt nadará dos millas completas. Ya se está preparando, incluso cuando se trata de las cosas más pequeñas, en la práctica de natación.

“ [Mi entrenador], ayer, me estaba enseñando cómo, si el agua comienza a filtrarse en mis gafas, simplemente voltearlas, abrirlas, sacar el agua, cerrarlas y luego continuar”, dijo.

Michelle, que ahora está en remisión, dijo que nadar ha ayudado a su hijo a superar los momentos difíciles. Ella admitió que está un poco nerviosa por este nado.

“Estoy muy orgulloso de él. Un poco asustada, mamá osa, pero estoy muy orgullosa. El año pasado hizo media milla, y cuando vi el recorrido, dije, ‘¡Dios mío!’ porque es bastante intimidante. Iba a hacer una milla, ese era el objetivo [pero] este año, decidió hacer dos millas con la ayuda de su entrenador, Brian, así que estoy orgullosa”, dijo.

El entrenador de Wyatt, Brian Ahern, nadará junto a Wyatt el 7 de mayo.

“La natación, por naturaleza, es un deporte muy individual. Tus éxitos realmente se basan en la cantidad de trabajo y esfuerzo que pones a diario”, dijo Brian. “Y verlo a una edad tan joven preocupándose tanto por otras personas es algo grandioso de ver, especialmente saliendo de nuestro propio equipo”.

Aunque tendrá compañía, Wyatt dijo que todavía está un poco nervioso por una carrera tan grande.

“Porque no puedes ver el fondo, tienes que seguir mirando hacia las boyas y tengo miedo de que un tiburón suba y me muerda”, dijo.

Wyatt ya superó con creces su meta de recaudación de fondos. Ha recaudado más de $3,000 para Swim Across America y aún se aceptan donaciones. él ha recaudado la mayor cantidad de dinero hasta ahora para nadar en el área de Tampa Bay.

Swim Across America está abierto al público y comienza a las 8:20 a.m. el 7 de mayo. Habrá una celebración posterior al evento con vendedores y música a las 9:30 a.m.

Todas las ganancias se quedan en el área de Tampa Bay y benefician al Johns Hopkins All Children’s Hospital.

Puede donar a Wyatt accediendo a su perfil en línea en el sitio web de Swim Across America.