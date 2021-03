La comunidad de Waterset en Apollo Beach organiza una colecta de alimentos para ayudar a familias necesitadas

APOLLO BEACH, Fla. (WFLA) – Waterset by Newland, una comunidad en Apollo Beach, está organizando una campaña de recolección de alimentos de dos semanas que ayudará a alimentar a las familias necesitadas.

La colecta de alimentos beneficiará a una despensa de alimentos local llamada Community Cupboard, que está afiliada a Feeding Tampa Bay.

El año pasado, Waterset pudo ayudar a las familias de Ruskin con más de 10,000 comidas.

Durante dos semanas, tendrá la oportunidad de donar alimentos no perecederos en The Landing Club and Café, que se encuentra dentro de la comunidad en 7012 Sail View Lane.

Se aceptarán donaciones del 13 al 28 de marzo. Está abierto de 10 am a 6 pm de lunes a sábado y de 12 pm a 6 pm los domingos.