TAMPA, Fla. (WFLA) – Una clase de perros guía salió a las calles del centro de San Petersburgo el martes para ayudar a los cachorros a mejorar sus habilidades antes de ser asignados a una persona que necesita un perro guía.

Southeastern Guide Dogs trabajó con el grupo más nuevo de perros listos para la clase el martes por la mañana.

Los entrenadores enjaezaron a los perros y simularon las condiciones de trabajo de la vida real. Los perros navegaron por los cruces de calles y el tráfico, respondieron a las señales y lidiaron con las distracciones en el entorno.

“Mucho de esto es trabajo de distracción. El perro no debería oler, no debería saludar a la gente, a otros perros. No debería estar persiguiendo ardillas. Prácticamente deberían caminar en línea recta a menos que algo está en su camino de viaje”, dijo Alice Ryskamp, gerente del equipo de entrenamiento de perros guía.

Los perros han completado todo el entrenamiento requerido y están esperando ser emparejados con su “persona para siempre”.