La anciana Pasco recibe un reembolso completo por el automóvil que compró con un cheque de estímulo

CONDADO DE PASCO, Florida (WFLA) – Robin Howard agradece a Ocho de tu lado por involucrarse en la situación de su automóvil y obtener un reembolso completo.

“Necesitaba un automóvil. Estaba ahorrando mi dinero. Recibí mi cheque COVID. Dije que tengo suficiente para comprar un automóvil pequeño”, dijo Robin Howard.

Recientemente compró el Mercury Tracer de casi 30 años en el lote de autos Hot Lots en Port Richey.

“Dijo $ 1,295, aire acondicionado, funciona bien. Funciona bien. Simplemente no se detiene”, dijo Howard.

Howard pagó los casi $ 1,300, pero solo un par de días después de alejarse del estacionamiento se encontró con un problema.

“Fui a dar una vuelta en U (EE. UU.) 19 y no tenía nada. Absolutamente nada. No podía frenar, no podía nada”, dijo Howard.

Ella llevó el automóvil a un taller de reparación de automóviles cercano donde un técnico le informó que los frenos habían sido disparados.

Danny Deintinis es dueño de Hot Lots e inicialmente se ofreció a devolverle el dinero a Howard, menos los honorarios del concesionario o dejarla cambiar por otro auto en el lote.

Al final, accedió a darle un reembolso completo.

Deintinis le dice a Eight on Your Side que todo esto es un gran malentendido y que condujo el automóvil antes de venderlo, pero no lo comprobó debajo.

“No estaba debajo de esa, per se, debajo de ella, arrastrándome debajo de ella”, dijo Deintinis. “Pero personalmente lo conduje porque se lo compré a una mujer en Marine Point y tuve que llevarlo a casa”.

Mack Walls es mecánico en Suncoast Auto Repair y dice la lección aprendida aquí: siempre haga que un técnico de autos confiable revise un vehículo usado.

“Cuando compra un automóvil ‘nuevo’, compra el último automóvil de alguien”, dijo Walls. “¿Por qué lo eliminaron? Tráigalo. Lo veremos y lo descubriremos”.

Antes de que Howard cruzara la calle para abordar un autobús de regreso a casa, le agradeció a Ocho de tu lado.

“Y estoy realmente agradecido con ustedes, realmente lo estoy”, dijo Howard, quien eventualmente planea comprar otro auto. “Voy a devolver el dinero al banco. Y seguiré sumando y espero que a fines de julio tenga suficiente dinero ahorrado para conseguir otro automóvil. No aquí, sino otro coche.”