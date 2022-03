TAMPA, Fla. (WFLA) – Un hombre del área de la Bahía de Tampa está tratando de romper el récord mundial de la carrera más rápida en los Estados Unidos, en honor a un US Navy Seal caído y la Wounded Warrior Foundation.

Nels Matson está intentando la carrera en honor a Chris Campbell.

“Tenía la misión de que 100,000 personas se unieran para ayudar a sus hermanos y hermanas heridos que lograron regresar a casa. Quería esa ayuda con esas 100,000 contribuciones al Proyecto Wounded Warrior”, explicó Matson.

Matson está desafiando a la ciudad de Tampa con un reto en la caminadora durante su entrenamiento este fin de semana, para ver si pueden correr más millas que él en un evento la ubicación del gimnasio Anytime cerca de Racetrack Road. Dijo que habrá dos cintas de correr instaladas: una para él, la otra para la competencia.

“Todo el mundo puede entrar y registrar 15 minutos de millas, y estaré yendo durante dos días, 12 horas seguidas durante ambos días”, dijo.

No es la primera vez que Matson hace algo así. Le dijo a 8 On Your Side que recorrió Estados Unidos “un par de veces” y también corrió desde Tampa Bay hasta Washington DC.

Campbell fue asesinado el 6 de agosto de 2011. Matson es amigo cercano de su hermana.

“Las historias hablan de que realmente abrazó el momento en el que se encontraba. Con este gran tipo de eventos, realmente tienes que estar en el momento, no puedes pensar, ‘oye, este gran obstáculo que tengo que superar’. realmente has estado en el momento y disfrutas del momento en el que estás”, dijo. “Así que me baso en esa inspiración de las historias de él, de este hombre increíble que puede estar en el momento”.

El récord, el seguimiento del kilometraje desde San Francisco hasta la ciudad de Nueva York, es difícil de superar, según Campbell. El desafío ayudará a llevar la misión de Campbell a través de los estados, a unas 250 ciudades diferentes, dijo Campbell.

Matson comenzará el desafío el 30 de agosto e intentará romper el récord en menos de 42 días, con la esperanza de alcanzar un ritmo récord de más de 72 millas por día.

Puede obtener más información sobre la misión de Matson y sobre el propio Campbell en línea .