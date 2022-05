ST. PETERSBURG, Fla. (WFLA) – Un hombre del condado de Pinellas se asegura de que la obra de arte de su familia no se pierda y pronto estará en exhibición.

Paul Nucci traerá las obras de arte de su familia a St. Pete para compartirlas con el área de Tampa Bay.

El hermano de Nucci, John, falleció recientemente. También fue pintor. Cuando falleció su hermano, Nucci dijo que selló algunas de las obras sin enmarcar de John para la posteridad, sorprendido de la cantidad que había hecho.

“Resolví asegurarme de que su trabajo no desapareciera”, dijo Nucci.

Nucci dijo que varios otros miembros de su familia también eran artistas. Muchas de sus obras se perdieron anteriormente. Dijo que más de 1,000 obras originales de su padre se perdieron después de que regresó a los Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial. Nucci dijo que nunca volvió a pintar en serio.

Este año, la familia exhibirá su trabajo a través de múltiples generaciones, desde hace 90 años hasta el presente, en la Galería Mirella Cimato.

Nucci dijo que se produjo después de la muerte de su hermano y el servicio conmemorativo en 2020. Su cuñada le pidió que archivara la obra de arte de su hermano.

“No tenía idea de que tenía tanta obra de arte, o que había hecho tanto. Y me hizo sentir mal que esta obra de arte no fuera a celebrarse o exhibirse de todos modos. Y pensé que se había perdido tanta obra de arte en mi familia que no quería pasar la oportunidad, así que comencé a pensar en ello y se lo mencioné a otros miembros de la familia y muy pronto me di cuenta, hay muchos miembros de la familia que tienen un poco de de obras de arte”, dijo Nucci.

Dijo que pensó que era una excelente manera de celebrar cuatro generaciones de artistas en su familia.

“Y la idea creció a partir de ahí. Cada vez que se lo mencioné a alguien, me miraban muy emocionados, y es simplemente una historia cálida. Es una historia muy positiva sobre una familia y pensamos que era una gran idea para reunir a la familia”, dijo Nucci.

El propio Nucci ha pintado al pastel durante más de 55 años, exhibiendo sus palabras en San Petersburgo y en otros lugares. Fue uno de los primeros artistas en exhibir su trabajo en la galería Mirella Cimato en el Opera Central Building en St. Pete.

Nucci dijo que cree que otros se sorprenderán al ver cómo el rasgo artístico se transmite en las familias.

“Creo que todos lo sabemos, todos vemos, ‘bueno, se parecen a su madre’, o ‘se parecen a su padre’, o lo que sea, pero esta es una veta muy rica. Muchos de nosotros tenemos esto. Y ni siquiera sabemos realmente cuánto tiempo ha estado sucediendo”, dijo.

El espectáculo incluirá obras de Nucci y numerosos miembros de su propia familia, incluidos sus tíos abuelos, su sobrina, dos de sus sonidos, primos y un sobrino nieto.

Si bien entiende que suma más de diez, varios de los miembros más jóvenes del miembro aparecerán en una segunda sección de la galería llamada “la próxima generación”.

Nucci dijo que la mayoría de las piezas no estarán a la venta, ya que son reliquias familiares, pero las que están en línea beneficiarán a la Compañía de Ópera de Saint Petersburg, donde él forma parte de la junta directiva.

El espectáculo se exhibirá justo después del 4 de julio y permanecerá en exhibición hasta fines de agosto.

Nucci dijo que está emocionado de que otros en el área de Tampa Bay vean obras de arte hechas con “amor y pasión”.

“No necesariamente tiene un motivo de lucro. No tiene un ángulo de marketing. Es algo que la gente hace porque le encanta. Eso es lo que me gustaría que la gente se llevara”, dijo.

La galería se puede ver en la ubicación en 2133 1st Avenue S, St. Pete, a partir de julio.