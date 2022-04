TAMPA, Fla. (WFLA) – Hace poco más de dos semanas Andrea Montero, una inmigrante venezolana que ha vivido en carne propia los retrasos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, nos relató su frustración por no haber recibido la renovación de su permiso de trabajo. “Cumples tus leyes, aprendes el idioma, haces como te dice la ley que lo debes hacer ¿y qué pasa? O sea, tengo cuatro meses que la gente me dice (…) vuélvenos a llamar en dos días”.

Al conocer el caso, nuestro equipo de Noticias Tampa Hoy se comunicó con representantes de USCIS, con la esperanza de elevar el reclamo y de obtener una respuesta para Andrea.

Una semana después, y después de un año de espera, la renovación del permiso de trabajo llegó a sus manos. “Yo no lo podia creer. Era un regocijo en mi pecho. Tenía tantos sentimientos encontrados porque no se te olvida. No se me va a olvidar nunca lo que pasó el 2021 hasta el 2022”. Destacó.

Andrea nos dijo que no salía de su asombro al ver el permiso en sus manos. “Nosotros grabamos un viernes y ya la siguiente semana empezaron a llegar los papeles”.

La alegría no solo llegó a su casa, también a su trabajo. Su jefe había decidido esperar para que Andrea volviera a su puesto de gerente de operaciones. “No lo podía creer. Me dijo ¿vas a volver? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo empiezas? Yo tuve que buscar la tarjeta el lunes al final de la tarde. El martes ya estaba en mi oficina”. Indicó.

Aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al equipo de Noticias Tampa Hoy. “Muy agradecida porque me diste la oportunidad de expresarme. No todo el mundo tiene la oportunidad de expresar su punto de vista”.

Tras cientos de denuncias como la de Andrea, la semana pasada USCIS anunció la implementación de importantes cambios y nuevos procedimientos que reducirán considerablemente los tiempos de espera en al menos 15 solicitudes ante el ente migratorio, incluyendo la emisión de permisos de trabajo.

Las autoridades recomiendan visitar la página web de USCIS para estar al tanto del nuevo sistema y conocer el estatus de sus solicitudes.