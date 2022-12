CLEARWATER, Fla. (WFLA) – Uno por uno, los estudiantes de la escuela primaria Leila Davis pasaron la mañana del miércoles organizando cientos de artículos donados para ayudar a estudiantes como ellos afectados por el huracán Ian.

“Estamos clasificando la ropa en cajas para ellos”, dijo Molly Hunt, estudiante de quinto grado.

“No se preocupe, estamos aquí para ayudar”, dijo Nolan Gibbons, estudiante de quinto grado.

Gibbons dijo que quería ayudar después de ver la devastación que dejó el huracán Ian.

“Estoy muy feliz porque no me gusta dejar a nadie atrás”, dijo. “Siempre me gusta que todos tengan la misma [amount] de cosas buenas”.

Todas las donaciones se enviarán a la Escuela Primaria Colonial en Fort Myers.

“Por supuesto, nos preparamos para el huracán Ian aquí en el área de la Bahía, pero en el último minuto, cuando tomó la derecha y giró hacia el condado de Lee, sus corazones se desplomaron por esa comunidad”, dijo el director de la escuela primaria Leila Davis, William Durst. “La devastación que vimos allá abajo, nuestros estudiantes la ven”.

Desde alimentos no perecederos hasta útiles escolares, las donaciones de ayuda para el huracán Ian se empaquetarán en un camión de caja provisto por el distrito y se dirigirán a Fort Myers el sábado a las 8 a.m.

“A veces tienes que ponerte en el lugar de otras personas para imaginar cómo se sienten”, dijo Cora Whitlock, estudiante de quinto grado. “Entonces, tú los ayudas”.

Les está dando una buena lección a estos niños: haz el bien en tu comunidad siempre que puedas.

Si desea donar, puede dirigirse a la escuela primaria Leila Davis el viernes por la tarde para su evento de recolección de pop-a-trunk. Las carreras de 3:30-7:30 pm