TAMPA, Fla. (WFLA) — USCIS realizó un importante anuncio el día de hoy, aumentando temporalmente la extensión de los permisos de trabajo de 180 a 540 días, ante los dramáticos retrasos en las renovaciones.

Este es un verdadero alivio para miles de familias que se han visto seriamente afectadas al no contar con la renovación oportuna de sus permisos de trabajo, como el caso de Marianela Sandoval, una madre hispana en la Bahía de Tampa que reaccionó a la medida. “Recibo la super noticia. Mira, lloré, o sea no lloré tanto de pensar que me iba a quedar sin trabajo sino el saber que podía continuar trabajando”.

Sandoval nos dijo que tenía dos semanas sin dormir porque pese a haber solicitado la renovación de su permiso de trabajo en marzo del 2021, no solo no había llegado, su extensión de 180 días estaba por terminar. “Mi permiso venció en noviembre. Yo estoy ahorita trabajando con la extensión de los 180 días que vence el lunes. Ya en lunes quedaba sin trabajo”.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dijo en una nota de prensa que “…La agencia ha determinado que la extensión automática actual de 180 días de la autorización de empleo es insuficiente en este momento”, aumentando el plazo a 540 días con un objetivo: “…Mantener el empleo y brindar apoyo crítico a sus familias, al tiempo que se evitan interrupciones adicionales para los empleadores estadounidenses”.

Una medida que aplaude la abogada de migración Lisette Sánchez. “Para mi esta es una muy buena noticia, porque esto quiere decir que muchas personas temporalmente van a poder respirar y van a tener la posibilidad de obtener su trabajo nuevamente”.

SIn embargo, la experta advierte que no es la primera vez que USCIS hace cambios sin que hayan mejoras reales. “A mi lo que me preocupa es que esto pueda ser una navaja de doble filo, no solamente porque migración está admitiendo básicamente el que se están tardando mucho en los procesamientos de estas aplicaciones, pero también que esto pueda dar pie a que se tarden mucho más de los 540 días que están ofreciendo de extensión”.

Sandoval, con lágrimas en los ojos, habló del alivio que siente con la medida. “Es sentir que puedes continuar con todo lo que te planificas, con todo lo que tienes por delante”.

Con el nuevo sistema empleado por USCIS, incluyendo el nuevo proceso de solicitudes premium, la oficina proyecta ponerse al día en un plazo aproximado de un año, sin arriesgar la estabilidad de las familias.

Si quieres conocer más información sobre la extensión, haz click en este enlace.