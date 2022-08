TAMPA, Fla. (WFLA) – Después del campamento de entrenamiento el miércoles, el apoyador de los Tampa Bay Buccaneers, Devin White, organizó una entrega de mochilas y alimentos para 50 niños de crianza temporal en el área metropolitana de Tampa Bay.

Fue su primer evento “Get Live for Back to School”, organizado por su Get Live 45 Foundation. Se hizo en conexión con el “Día de Impacto Comunitario” de los Bucs.

“Es muy significativo. Es por eso que me gusta hacerlo. Siempre me gusta estar presente. Hay muchas personas que tienen bases y simplemente ponen su rostro en ello, pero en realidad me gusta estar presente para poder veo las sonrisas y puedo interactuar con los niños a los que estoy retribuyendo”, dijo White. “Eso es lo que quiero que sea. Quiero ser una cara en la comunidad y no solo en una cartelera o en una foto. Quiero estar realmente allí en persona, como carne y hueso, así que disfruto cada momento”. de eso”.

Los niños de A Door of Hope, cuyas edades iban desde el jardín de infantes hasta el grado 12, recibieron mochilas llenas de útiles escolares y comida, así como una foto firmada de White, que el apoyador entregó a cada niño.

“Es un impacto duradero. Pero también es un impulso para prepararse para ir a la escuela”, dijo White. “Obtuvieron una mochila de un jugador de la NFL. Pudieron venir a nuestras instalaciones de práctica, vernos practicar. Creo que eso es algo que se llevarán con ellos durante mucho tiempo y saben que alguien se preocupa por ellos. Es un poco de te hace sentir bien. Obviamente, esos son muchos niños con los que trabajo desde la Puerta de la Esperanza, por lo que fueron algunos niños familiares con los que puedo interactuar aún más, como cuando hago mi programa de Navidad con ellos y esas cosas. Fue bueno finalmente poder conocerlos en persona. Eso fue algo bueno”.

White fundó su Fundación Get Live 45 en 2021, con la misión de “brindar la magia de la esperanza y el consuelo a los jóvenes en hogares de acogida y familias de acogida durante los momentos significativos de la vida”.