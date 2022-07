TAMPA, Fla. (WFLA) – The Saturday Morning Shoppe y Live Love St. Pete se están uniendo para un evento de “Regreso a la escuela” fuera del Tropicana Field en agosto.

El evento tendrá lugar el 6 de agosto en el Lote 4.

Se entregarán dos mil mochilas llenas de útiles escolares a los niños de la localidad desde el mediodía hasta las 5 de la tarde.

“Nuestro único propósito es retribuir a la comunidad, brindando la oportunidad de aliviar la tensión económica asociada con el reinicio de la escuela”, dijo Renee Edwards, fundadora de Saturday Morning Shoppe.

“A partir del trabajo que hago con varias escuelas de Título 1 en St. Pete, he aprendido que las mochilas y los útiles escolares son lo que más necesitan los niños en edad escolar, pero las escuelas no pueden usar los fondos de la subvención para comprarlos, así que quería ayuda. ¡Renee compartió que en su evento del año pasado solo tomó tres horas distribuir 1,000 mochilas! Me comprometí con Live Love St. Pete a donar 1000 mochilas adicionales al evento The Saturday Morning Shoppe de este año”, dijo Melody Proud, fundadora de Live Love St. Pete .

La organización de Proud acepta donaciones en línea y dice que solo cuesta $12 llenar una mochila con útiles escolares para un niño. Edwards y Saturday Morning Shoppe están aceptando registros para vendedores de productos y jóvenes, vendedores de comida o camiones de comida y vendedores de información solamente en línea.

El evento es gratuito y abierto al público. No es necesario registrarse.