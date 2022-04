TAMPA, Fla. (WFLA) – Una maestra de enfermería de Wharton High School ya no está en el salón de clases debido a un diagnóstico de cáncer, pero eso no le impide enseñar e inspirar a sus alumnos.

Patricia Goetz, RN, ha estado enseñando en Wharton High School durante 13 años. Antes de ingresar al aula, ayudó a salvar vidas en hospitales locales.

“Cuando entré en un hospital a los 20 años, había todos estos problemas y podía dejar de lado todos mis problemas y concentrarme en estos pacientes y ayudarlos”, dijo Goetz.

Goetz ha ayudado a miles en el área de Tampa Bay. Se mudó aquí cuando era una joven adolescente.

“No tenía a nadie y los tiempos eran difíciles”, dijo Goetz. “Hubo un tiempo en que no sabía cómo iba a pagar mi renta a los 18 años. Me senté en el estacionamiento de un bar de topless, pensando en entrar, y pienso qué hubiera sido de esa chica si ella había tomado esa decisión y estoy muy orgullosa de esa chica que no tomó esa decisión”.

En cambio, fue a la escuela y se convirtió en enfermera, esposa y madre. Después de tomarse un tiempo fuera del trabajo para ser mamá, se presentó una nueva oportunidad.

“Wharton me invitó a la escuela para cerrar el programa CNA, pero luego me enamoré loca y apasionadamente de estos estudiantes”, dijo.

Sus alumnos sienten lo mismo por ella.

“Me enamoré de ella tan pronto como entré por la puerta”, dijo Abbey Marshall.

Marshall es un estudiante de último año en WHS. Ha sido alumna de Goetz durante cuatro años y pasó el año escolar pasado como asistente de su maestra.

“Si tengo un mal día, vengo a la habitación de la Sra. Goetz”, dijo Marshall. “Simplemente no hay nadie más como ella”.

Senior Jordyn Thomas siente lo mismo.

“Ella es probablemente la persona más compasiva que he conocido”, dijo Thomas.

Thomas y Marshall son dos de los 20 estudiantes de Goetz este año. Goetz prepara a estos estudiantes para sus licencias CNA al graduarse.

Sin embargo, las cosas cambiaron en febrero de 2020 cuando a Goetz le diagnosticaron cáncer de ovario.



Goetz se somete a tratamiento para su cáncer de ovario

“Pensamos, ‘OK, bien, hemos terminado porque lo atrapamos en la Etapa 2′”, recordó Goetz. “Terminé seis sesiones de quimioterapia, pero luego volvió. Mayo de 2021, estaba enfrentando cáncer nuevamente”.

Los médicos locales tuvieron que sacar las armas pesadas y Goetz se sometió a la quimioterapia más agresiva. Durante todo el tiempo, Goetz nunca se apartó del lado de sus alumnos.

“Podría dar clases desde casa. Muchas veces me vieron envuelta en una silla COVID”, dijo.

“Fue muy desgarrador, pero también tenía esperanza y sé que ella es fuerte”, dijo Marshall.

Los tratamientos funcionaron y el cáncer desapareció, hasta hace dos meses. Los médicos le dijeron a Goetz que su cáncer había regresado y lo peor que ha sido, que es la Etapa 4.

“Estaba desconsolado porque acababa de regresar con mis estudiantes”, dijo Goetz.

Descubrió que ya no podía enseñar.

“Ha sido mi terapia enseñarles. He llegado a un punto en el que mis médicos dicen que no puedo hacerlo y siento que mi cuerpo no puede hacerlo”, dijo Goetz. “Es desgarrador”.

Sus alumnos la mantuvieron de buen humor y le organizaron una fiesta sorpresa en su último día.

Los alumnos de la Sra. Goetz la sorprenden con una fiesta en su último día de clases

“Nos despertamos muy temprano y solo queríamos tener un día de diversión, así que eso fue lo que hicimos”, dijo Thomas. “Uno pasa por eso, todos pasamos por eso”.

“Durante dos horas bailamos, nos tomamos de la mano porque no sabemos cuál será el futuro”, dijo Goetz. “No importa lo difícil que se ponga la vida, aún pueden tomarse de la mano, bailar y amarse”.

Aunque ya no está en el salón de clases, todavía se siente su presencia.

“Es como si estuviera aquí ahora mismo, puedes sentirla en esta habitación”, dijo Thomas.

“Con su confianza y pasión, me hace saber que si estoy en un momento oscuro, puedo ser como ella”, agregó Marshall.

Goetz es una inspiración para todos sus alumnos. Pero para Goetz, dice que sus estudiantes la inspiran.

“Realmente no soy yo, son ellos”, dijo Goetz. “Es seguro decir que muchos estudiantes me han conmovido, muchos me han inspirado. Fácilmente podría dejar que todo esto me deprima, pero no puedo. ¿Qué bien hará eso? ¿Cómo estoy sirviendo a mi comunidad? ¿Cómo ¿Estoy sirviendo a esos estudiantes?”





En este momento, Goetz se está sometiendo a pruebas para ver si califica para un ensayo médico que está probando nuevos tratamientos para el cáncer de ovario.

“Da miedo, pero es mi mejor esperanza y puedo ser de ayuda”, dijo Goetz. “Incluso en este lugar, todavía puedo ayudar porque sabremos si funciona o no”.

Los médicos le dijeron a Goetz que el ensayo es su mejor oportunidad de supervivencia. Si no entra en el ensayo, se someterá a tratamientos de quimioterapia normales y lo tomará día a día.

A través de todo esto, Goetz tiene esperanza y oración. Ella dice que los libros de Proverbios y el Libro de la Alegría la mantienen activa, junto con su familia y estudiantes.

Los estudiantes de WHS han organizado un GoFundMe para ayudar a Goetz con sus facturas médicas.